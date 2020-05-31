Türk bilim insanından aşı açıklaması

Almanya’da koronavirüs aşısı çalışmaları yapan BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor.

Almanya'nın Mainz kentinde bulunan BioNTech araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testlerinin tamamlandığını, klinik testler için onay alındığını açıkladı.

Prof. Şahin, 23 Nisan'da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa'da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk klinik sonuçlarının temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.

Şahin, aşı geliştirme maliyetinin 1,2 ile 1,5 milyar euro olduğunu dile getirdi.

Alman devletinin projeye finansal destek sağlamasını beklediğini dile getiren Şahin, "Almanya, tarafından ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şahin, aşının seri üretime geçmesi durumunda birlikte çalıştıkları şirketlerin üretim kapasitesine değinerek, 100 milyonlarca kutu aşı üretebileceklerini aktardı.

Her ilacın bir yan etkisinin olduğunu belirten Prof. Şahin, "Biz de en az yan etkiyle aşıyı geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler konusunda devletler ve insanlar üzerine düşen görevi yerine getirdi. Şimdi Covid-19'a karşı bilim insanlarının aşıyı geliştirmesi gerekiyor bizde bunun için çalışıyoruz" dedi.