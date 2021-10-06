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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

06 Ekim 2021, Çarşamba 19:55
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı.

236 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 413 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53 olarak kayda geçti.

Koca: Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" ifadeleri kullandı.

Etiketler: Türkiye, koronavirüs
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