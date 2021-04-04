'Türkiye’ye özgü mutasyon çıkmış olabilir'

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 salgınında mutasyon riskini arttıran en önemli faktörün enfeksiyonun çok yayılması olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında mutasyon riskini arttıran en önemli faktörün enfeksiyonun çok yayılması olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir” dedi. t24’ün haberine göre, salgında dünyada başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere üçüncü dalganın görüldüğünü anlatan Balık, vak’a sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantının yaygınlaşması olduğunu söyledi. Balık, Türkiye’de yaklaşık bir ay önce özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yüksek vak’a artışları yaşandığını vurgulayarak, “Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı, Türkiye’deki vak’aların yüzde 75’inden bu mutant sorumlu” dedi.

Virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir

İngiltere mutantının şu an bütün dünyada dominant virüs haline geldiğini anlatan Balık, “Bu virüs artık COVID-19 salgınını devam ettiren virüs” dedi. Balık, bu tip virüslerin çok fazla mutasyon yapma özelliği taşıdığını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı: “Mutasyon yapma riskini arttıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir. Bununla ilgili bilim dünyası yakın takipte olacaktır. Ayrıca bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur. Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir. Eğer çıkmışsa, bunların araştırmaları yapılıyor.”

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Samsun yine birinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 100 bin kişide illere göre haftalık vak’a sayılarını paylaştı. Vak’a sayılarının genel anlamda arttığı görülürken en yüksek vak’a sayısı 678,72 ile yine Samsun’da görüldü. Samsun’dan sonra ilk beşte yer alan iller ise İstanbul (591,45), Yalova (564,03), Çanakkale (546,77) ve Kırklareli (518,33) oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği bilgilere göre üç büyük şehirdeki vak’a sayıları da büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da 100 bin kişide görülen vak’a sayısı 184,29 iken bu hafta 272,79 oldu. İstanbul’da geçen hafta vak’a sayısı 401,62 iken bu hafta 591,45; İzmir’deki vak’a sayısı ise geçen hafta 156,48 iken bu hafta 218,88 oldu. Vak’a sayılarının en az olduğu iller ise her 100 bin kişide 23,23 kişi ile Şırnak, 36,72 kişi ile Hakkâri, 40,70 kişi ile Şanlıurfa oldu.

Ankara - anka