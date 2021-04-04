"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Türkiye’ye özgü mutasyon çıkmış olabilir'

04 Nisan 2021, Pazar 22:15
Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 salgınında mutasyon riskini arttıran en önemli faktörün enfeksiyonun çok yayılması olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında mutasyon riskini arttıran en önemli faktörün enfeksiyonun çok yayılması olduğunu söyleyerek, “Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir” dedi. t24’ün haberine göre, salgında dünyada başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere üçüncü dalganın görüldüğünü anlatan Balık, vak’a sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantının yaygınlaşması olduğunu söyledi. Balık, Türkiye’de yaklaşık bir ay önce özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yüksek vak’a artışları yaşandığını vurgulayarak, “Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı, Türkiye’deki vak’aların yüzde 75’inden bu mutant sorumlu” dedi.

Virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir

İngiltere mutantının şu an bütün dünyada dominant virüs haline geldiğini anlatan Balık, “Bu virüs artık COVID-19 salgınını devam ettiren virüs” dedi. Balık, bu tip virüslerin çok fazla mutasyon yapma özelliği taşıdığını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı: “Mutasyon yapma riskini arttıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir. Bununla ilgili bilim dünyası yakın takipte olacaktır. Ayrıca bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur. Türkiye’ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir. Eğer çıkmışsa, bunların araştırmaları yapılıyor.”

***

Samsun yine birinci 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 100 bin kişide illere göre haftalık vak’a sayılarını paylaştı. Vak’a sayılarının genel anlamda arttığı görülürken en yüksek vak’a sayısı 678,72 ile yine Samsun’da görüldü. Samsun’dan sonra ilk beşte yer alan iller ise İstanbul (591,45), Yalova (564,03), Çanakkale (546,77) ve Kırklareli (518,33) oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği bilgilere göre üç büyük şehirdeki vak’a sayıları da büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da 100 bin kişide görülen vak’a sayısı 184,29 iken bu hafta 272,79 oldu. İstanbul’da geçen hafta vak’a sayısı 401,62 iken bu hafta 591,45; İzmir’deki vak’a sayısı ise geçen hafta 156,48 iken bu hafta 218,88 oldu. Vak’a sayılarının en az olduğu iller ise her 100 bin kişide 23,23 kişi ile Şırnak, 36,72 kişi ile Hakkâri, 40,70 kişi ile Şanlıurfa oldu.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fişleme kanununa geçit vermeyin

    Emekli amirallerin açıklaması ile ilgili soruşturmada son durum?

    Çiftçiye faizsiz çözüm şart

    Akyol'dan “Güç bozar mutlak güç mutlaka bozar” yazısı: İstibdadı sorguladılar

    103 emekli amiralin bildirisi hakkında Uysal'dan açıklama: Bu havuzda artık su kalmadı

    'Türkiye’ye özgü mutasyon çıkmış olabilir'

    Bulgaristan'daki seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

    Beşiktaş'tan kritik puan kaybı, Kasımpaşa'dan çok önemli bir 3 puan

    Türkiye'nin son 24 saati

    Vicdanları yaraladı

    125 bin esnaf iflas etti

    Arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı

    Milyarderlerin serveti arttı

    Meral Akşener'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

    'Bu, insanlığa aykırı bir uygulama'

    Baraj gerilimi büyüyor

    Zeytinliğe otel

    Vaka sayısı azalan şehir yok

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölü sayısı 557'ye yükseldi

    Bazı emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili MSB'den ilk değerlendirme

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Siyasette taşlar yerinden oynuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetlerin son bulması için
    Genel

    Fişleme kanununa geçit vermeyin
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda muvazene
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebelerinin şahs-ı manevisi veya Zübeyir Gündüzalp…
    M. Said ZEKİ

    Adalet bizim neyimiz olur?
    M. Ali KAYA

    İktidar ve iktidarın kaynağı
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat ve cehaletten nasıl kurtuluruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.