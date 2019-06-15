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Uykusuzluk ve depresyon ilâcı: Lavanta

15 Haziran 2019, Cumartesi 00:12
2. Edirne Lavanta Günleri faaliyetleri kapsamında “Lavantanın Faydaları” konulu panel düzenlendi.

Enstitünün Karaağaç’ta bulunan lavanta deneme tarlasında gerçekleşen panelde konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal, dünya genelinde tabiî ve bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi. Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: “Pembe renk gençliği temsil ederken mor renk, olgunluk, dinginlik ve huzuru temsil ediyor. Aromaterapinin başlangıcı lavantayla olmuştur. 1910 yılında Fransız bir kimyacının laboratuvarında patlama olmuş ve eli ciddî şekilde yaralanmıştır. 

Elini lavanta yağının içine sokarak tedavi eden bu kimyager hızlı bir iyileşme görünce lavanta yağı başta olmak üzere diğer uçucu yağlar üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Aromaterapinin başlangıcı lavantaya dayanıyor.”

Lavanta yağı ağrıları dindiriyor

Lavanta yağının faydalarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Kartal, şunları söyledi: “Lavanta yağı çok iyi bir yara iyi edici, çok iyi bir yanık tedavi edici. Başınız ağrıdığında şakaklarınıza birkaç damla yağ ile masaj yaparsanız baş ağrınıza iyi gelir. Sırt ağrısı için lavanta yağını, Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir krem gibi sürebilirsiniz. Lavanta yağının bir diğer önemli özelliği uykusuzluğa iyi gelmesi. 

Bugün Avrupa’da lavanta yağı ihtiva eden kapsüller satılıyor. Türkiye’de organik lavanta yağı ihtiva eden kapsüller satılıyor. Uykusuzluk çekenler, lavanta yağı aldığında uyku kalitesi artıyor. Yine orta derece depresyonda lavanta kullanılan bir ürün. Kapsül kullanmak istemeyenler 3 damla lavanta yağını bir içeceğinize ekleyebilirsiniz. Lavanta çiçeklerinden çay da demlenebilir. Lavantanın sakinleştirici etkisi var. Sinirli olduğunuz zaman giysinizin yakasına birkaç damla lavanta yağı damlatıp bir rahatlık sağlayabilirsiniz. Lavantanın aynı zamanda böcek ve sinek kovucu etkisi var.”

AA

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