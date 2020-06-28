Uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde uyuşturucu ve madde bağımlılığının hızla arttığına dikkati çekti.

Öztürk, “Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılında dünyada uyuşturucu madde kullanan kişi sayısı 269 milyona ulaştı. Uyuşturucu bağımlılığına karşı küresel strateji ve iş birliğiyle ulusal mücadele şart” dedi. Maddeye başlama yaşının düştüğünü vurgulayan Öztürk, yoksulluk ve sınırlı eğitimin de uyuşturucu madde kullanımını arttırdığını, ergenler ve genç yetişkinlerin uyuşturucu kullananların büyük bir kısmını oluşturduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler’in Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre 2018 yılı itibariyle, dünya genelinde 35,6 milyon kişi uyuşturucu madde kullanım bozukluklarına bağlı sorunlar yaşıyor. Yasin Aydın - İstanbul

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