Uyuz vak’alarında artış var

Son dönemde uyuz vak’alarında artış olduğunu belirten Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Uyuz böceği, cep telefonunda bile 8 güne kadar canlı kalabiliyor ve bu sebeple hastaların en az 8 gün cep telefonlarını kullanmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mega Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, hastaların, hekim tarafından verilen ilâç ve kremleri kullanmasına, eşyalarını kaynatıp ütülemesine rağmen, uyuz hastalığı bulgularının devam edebildiğini belirtti. Demir, “Hekim kontrolünde tüm tedavileri uygulamanıza rağmen uyuz hastalığınız geçmiyorsa, mutlaka eşyalarınızı kontrol edin. Sevdiğiniz ve sürekli temas halinde olduğunuz eşyalardan en az 8 gün ayrı kalmazsanız uyuz hastalığından kurtulamayabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu. Uyuz hastalığı olan kişiler dışında, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, “Uyuz böceğinin ve yumurtalarının tam olarak yok edilmesi için, eşyaların minimum 50 derecede en az 10 dakika yıkanması veya -10 derecede en az 5 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlemlere tabi tutulamayan eşyalar ise minimum 8 gün plastik torbalara konularak kaldırılmalıdır” bilgisini paylaştı. AA

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