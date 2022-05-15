Vak’alar azaldı, hemşireler rahatladı

Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 ile mücadelede ön cephede fedakarca çalışan ve yaşadıkları süreci unutamayan enfeksiyon servisi hemşireleri, vaka sayılarının azalmasıyla rahat nefes aldı.

Salgın döneninde bir süre pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde, koruyucu kıyafetler ve kat kat maskelerle ter içinde çalışan hemşireler, vaka sayılarının azaldığı şu günlerde büyük mutluluk yaşıyor. Kovid-19 hastalarının tedaviye alındığı acil servis ve enfeksiyon servisinde çalışan hemşireler, “Hemşireler Haftası”nı maskesiz, koruyucu kıyafetsiz kutladı. Hemşire Fatma İnce Özdemir, “Tüm dünya için pandemi zorlu süreçti, sağlıkçılar olarak da belki en çok zorlandığımız dönemdi. Çok şükür pandemi bitiyor, vakalar azaldı, çok rahatladık. Koruyucu ekipmanla çalışmak ekstra yorucuydu, şu an maske ve ekipmansız çalışmak ayrıca rahatlık sağladı.” dedi. AA

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