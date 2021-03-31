Vaka sayısı 50 bine çıkabilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, günlük vak’a sayılarının 50 bine seviyesine yükselebileceğini söyledi.

Ertuğrul, Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde Britanya varyatının hâkim olduğunu belirtti. Vak’a sayılarının günlük 30 bin civarına ulaştığını kaydeden Ertuğrul, “Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını da eklersek, Ramazan’a kadar geçecek sürede bir an önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler âcil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak” dedi.