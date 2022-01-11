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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Vakalar 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi

11 Ocak 2022, Salı 13:44
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Eskişehir ve İstanbul, 25-31 Aralık'ta 100 bin kişideki vaka sayısının en fazla arttığı iller oldu. Vaka sayısı bir haftada Eskişehir'de 398,5, İstanbul'da 360,18 arttı.

Böylece önceki hafta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında üçüncü olan Eskişehir birinci, yedinci olan İstanbul ise ikinci sıraya çıktı.

Vaka sayısı 254,76 artan İzmir, ülke genelinde en çok artışın yaşandığı üçüncü il oldu. İzmir bu yükselişle en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 46'ncı sıradan 10'uncu sıraya yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 5 ilde 100-200 aralığında arttı. Bu iller artış miktarlarına göre, Aydın (148,25), Çanakkale (132,03), Muğla (129,4), Kırklareli (121,36) ve Gümüşhane (117,86) şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 10 ilde 50-100 aralığında arttı. Bu illerin artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanması şöyle oldu:

"Edirne (99,33), Kocaeli (93,48), Balıkesir (71,51), Bilecik (69,5), Trabzon (62,2), Yalova (57,96), Ankara (54,47), Tekirdağ (54,12), Bingöl (53,24), Düzce (52,82)."

Vaka sayısı 50'nin altında artan iller

Türkiye genelinde 39 ilde her 100 bin kişideki vaka sayısı 50'nin altında artış gösterdi. Bu iller şöyle sıralandı:

"Bursa (45,2), Bolu (43,2), Manisa (41,98), Denizli (41,22), Sakarya (35,39), Sinop (35,11), Kütahya (30,35), Giresun (27,63), Afyon (26,73), Zonguldak (26,05), Bartın (25,64), Aksaray (22,93), Antalya (22,37), Samsun (21,38), Isparta (20,44), Nevşehir (19,01), Yozgat (18,37), Ordu (15,36), Burdur (14,98), Erzurum (14,24), Uşak (13,26), Siirt (12,69), Kastamonu (10,36), Konya (8,89), Kırşehir (8,23), Kars (7,37), Bitlis (6,56), Kayseri (6,05), Malatya (5,7), Tunceli (4,8), Niğde (4,69), Bayburt (3,66), Mardin (2,22), Diyarbakır (1,69), Kırıkkale (1,44), Kilis (1,41), Muş (0,73), Batman (0,65), Van (0,09)."

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 22 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller sırasıyla Osmaniye, Hatay, Amasya, Artvin ve Karabük oldu.

Vaka sayısı azalan iller, düşüş miktarlarına göre şöyle sıralandı:

"Osmaniye (74,92), Hatay (34,6), Amasya (27,42), Artvin (24,78), Karabük (24,22), Mersin (18,84), Adana (18,81), Tokat (15,38), Karaman (14,9), Çorum (12,64), Sivas (9,6), Iğdır (9,44), Ardahan (8,32), Kahramanmaraş (5,82), Adıyaman (3,95), Erzincan (3,84), Çankırı (3,64), Ağrı (3,17), Gaziantep (2,09), Şanlıurfa (1,28), Rize (1,17), Hakkari (0,36)."

Elazığ ve Şırnak'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı ise değişmedi.

"Vakaların daha da artma riski var"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hızla artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Omicron'un şu ana kadarki en bulaşıcı varyant olması nedeniyle çok hızlı yayıldığını söyledi.

Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde de günlük vaka sayılarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Oğuztürk, "Ülkemizde vaka sayıları geçen haftaya göre ciddi anlamda arttı. Bu vakaların daha da artma riski var." dedi.

Oğuztürk, aşıların hatırlatma dozlarının yaptırılmamasının hastalanma oranını artırdığını vurgulayarak, "Ayrıca geçen kışa göre maske, mesafe ve bireysel tedbirlerin uygulanması konusunda bu kış maalesef çok istikrarlı bir süreç yaşamadık. Vatandaşlar, kısıtlamaların olmaması ve sosyal hareketliliğin artması nedeniyle rehavete düşmüş olabilir. Bu yanlış bir algı." uyarısında bulundu.

"Omicron'un bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla"

Farklı ülkelerde Omicron varyantı sebebiyle kısıtlamaların tekrar uygulamaya konulduğuna işaret eden Oğuztürk, "Umarım ülkemizde böyle bir süreç yaşanmaz ama Omicron, bulaşıcılığı Delta varyantına göre 40 kat fazla olan, ciddiye alınması gereken bir varyant." diye konuştu.

Oğuztürk, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaya ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla sağlık sistemimiz vakaları çok rahat karşılayabilecek kontrollü bir yoğunluk yaşamakta ama vakaların sonsuza kadar tolere edilebileceği bir süreç söz konusu değil. Bu anlamda sağlık sistemimize de destek olunması içi bireysel tedbirlerin ve hatırlatma dozu aşılarının ciddi şekilde sürdürülmesi gerekiyor."

AA

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