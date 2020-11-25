"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Virüsle inatlaşmayalım

25 Kasım 2020, Çarşamba 18:00
Dr. Nuriye Ortaylı, “Virüsle pazarlık yapmaya çalışıldığını izliyorum. Virüs açıkça şunu söylüyor: “Beni hafife almaya devam edin. Hem canınızı alacağım, hem o çok sevdiğiniz ekonominin temellerini kemireceğim” diye kaydetti.

Salgının hızlandırılmış bir halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, “Salgının kontrol altına alınamadığını, gidişatın iyi olmadığını bu konunun uzmanı bir grup insan yaz aylarından beri söyledi. Politikacılar başta, büyük çoğunluk kulağının üstüne yatmayı tercih etti” dedi. Yetkin Port’ta kaleme aldığı makalesinde, “Ağustos ayında, Ankara, Diyarbakır, Urfa, Mardin’de işler çığrından çıktı. Bir grup uzman, en örgütlüleri Türk Tabipler Birliğinde, kamuyu bilgilendirmeye çalıştı. Hain ilân edildiler. Bugün geldiğimiz noktada, bırakın başka kanıtları gerçeğin yalnızca ufak bir bölümünü yansıttığını bildiğimiz Bakanlık verileri bile, hastalananların da ölenlerin de Nisan ayından daha yüksek bir noktada olduğunu gösteriyor. Birçok politikacının bugün bazı can yakıcı tedbirleri almazlarsa çok yakında büyük bir belânın içinde olacaklarını göremediklerini düşünüyorum. Bir anlamda, her konuda yaptıkları gibi virüsle de pazarlık yapmaya çalıştıklarını izliyorum” diye yazdı.

Vak’a azalması tek başına yetmez

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kısıtlama var diye ev gezmesi yaparsanız tedbirler işe yaramaz” açıklamasını yaparken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: “Vak’a azalması tek başına yetmez. Çok büyük özenle bu önlemlere uymak zorundayız.” uyarısını yaptı.

 

Virüs hızlanarak gidiyor

“Son üç haftada yeni hasta sayılarının da ölüm sayılarının da hızla arttığını gözlüyoruz” ifadesini kullanan Ortaylı şunları kaydetti, “Vakit geçirmeden atılması gereken üç somut adım var: Birincisi gerçekleri vatandaşa açıklamak. Toplumda var olan vurdumduymazları da, yerel yöneticileri de harekete geçirmenin yolu, içinde bulunduğumuz durumun vahametini bütün açıklığıyla, net, anlaşılır bir şekilde ortaya koymak.  İkincisi verileri bilim insanlarıyla ve kurumlarla paylaşmak. Benim çeşitli ikincil verilerden kabaca hesapladıklarım, en az dört hafta sürecek bir kapanmanın gerektiğini gösteriyor. Hayatî sektörler dışında bütün sektörlerde yüz yüze çalışmanın yasaklanması. Hayatî sektörler dışındaki herkesin evde kalması (gıda/ilâç temini ve evinin etrafında hane halkı ile yürüyüş dışında). Üçüncüsü küçük esnafa, gündelikle yaşayanlara ve işsizlere maddî yardım yapmak.  Evet bunlar, enflasyonu hızlandıracak, zaten zor durumda olan ekonomiye büyük yük getirecek. Ama başka çare yok. Zaten enflasyonla yaşıyoruz, yaşayacağız. Oysa virüs hızlanarak gidiyor. Çok can kaybettik, daha çok kaybedeceğiz. Virüsle inatlaşmanın âlemi yok. Virüs açıkça şunu söylüyor: “Beni hafife almaya devam edin. Hem canınızı alacağım, hem o çok sevdiğiniz ekonominin temellerini kemireceğim”

***

‘Aralık’ta aşı yapmaya başlıyoruz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili olarak, “Aralıkta asgarî 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz” dedi. T24’deki habere göre Koca, şunları kaydetti: “Aralıkta asgarî 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da Nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz. Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz.”

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

    Türkiye'de 168 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    MGK Bildirisi'nde "İrini Harekatı'' vurgusu

    'İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar'

    Arjantinli efsane futbolcu Maradona öldü

    Geçim kaygısı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    Virüsle inatlaşmayalım

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Japonya’da üniversite öğrencilerine ezan semineri

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısı yaptı

    Prof. Ünal: Koronavirüste rekorlar kırıyor olabiliriz

    BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

    Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

    Benzine zam geliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kristalleri kırmayalım!
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Osman KOYUNCU

    Muhakemat nasıl bir kitaptır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.