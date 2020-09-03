Bizim Aile dergisi 368. sayısında “Yeni Normalde Eğitim” kapak başlığıyla çıktı.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılına girerken, Koronavirüs pandemisi ile değişen eğitim sistemini ele alıyor. Yeni normal dönemde, eğitimdeki belirsizlik başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere herkesi düşündürüyor. Telâfi eğitimleri ile birlikte kalitenin arttırılması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim hayatın bir parçası

Derginin kapak dosyasında, ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ile yeni normal dönemde eğitimde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatılıyor. Arık, sınıf eğitimi ile online eğitim arasındaki farkı, öğrencilerin sisteme adapte olmaları için anne ve babaya düşen görevlerden bahsediyor. Ayrıca bu süreçten etkilenen öğretmen ve velilerin süreç hakkındaki değerlendirmeleri ve yeni normal dönemde eğitimden beklentileri yer alıyor.

İstanbul Sözleşmesine dair

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, bir kesimin savunduğu bir kesimin ciddi eleştirdiği İstanbul Sözleşmesinin aileye verdiği tahribatı anlatıyor. Diyetisyen Ayşe Nur Aksungur, Beslenme sayfamızda Pandemi süreciyle birlikte değişen beslenme alışkanlığımızı nasıl düzeltebileceğimizden bahsediyor. Ayın İçinden sayfamızda, Bediüzzaman Said Nursî’yi uluslar arası sosyal bilimler camiasının gündemine taşıyarak tarihî bir hizmet yapan Prof. Dr. Şerif Mardin, ele alınıyor. Geri Dönüşüm sayfamızda, “Suyu nasıl kullanabiliriz?” yazıyla hayatımızda önemli bir yeri olan suyun belli tedbirler alınarak israfını nasıl önleyebileceğimiz anlatılıyor. Doğalı Varken’de “Güneşten korunmanın doğal yolları”, Lezzetli Tarifler’de “Karakuş tatlısı”, Oyun’da “Pür tesettür”, El Emeğim’de “Dekoratif tabak” başlıklı yazılar, okuyucularını bekliyor.