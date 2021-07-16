Yerli aşının 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac üçüncü doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Turkovac-Coronovac üçüncü doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya iki doz Sinovac aşısı yapılıp ikinci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimini bekliyoruz" dedi. İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak. Sağlık Bakanlığı, yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz 3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllünün aşılanacağını duyurmuştu. Euronews Türkçe

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