Yerli ilaç sanayisi desteklenmeli

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, ülkede artan ilaç yokluğunun Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybıyla ilişkili olduğunu belirterek “Devletin yerli ilaç sanayini desteklemesi hem dışa bağımlılığı azaltacak hem ilaçta fiyat avantajı sağlayacak hem de ilacın bulunabilir olmasını da sağlayacaktır. Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkündür. Bu bağlamda eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için de reçetelerde bir an önce etken madde yazılımına geçilmelidir. Çünkü hastalığı iyileştiren ilaçların etken maddesidir, ticari ismi değildir” dedi.

Ankara - anka

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