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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yoğun bakım oranı 10 kat arttı

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
Kademeli normalleşme kararlarından önce düşük vaka sayısıyla öne çıkan bölge illerinde de pozitiflik oranı artışa geçti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, bölgedeki yoğun bakımlarda 10 katlık bir artışın yaşandığını, Diyarbakır’da pozitiflik oranının yüzde 3’ten yüzde 25’lere ulaştığını söyledi. Kısmı önlemlere değinen Yerlikaya, “Ramazanın başında bu kısıtlamaların ilan edilmesi ve kısıtlamaların bir takvime göre yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sonuçta biz virüsle randevulaşmıyoruz. Virüsün bir dinamiği var. Tarih dinlemiyor. Eğer siz önlemleri gerektiği biçimde ve doğru zamanda almazsanız, alınan önlemlerin bir etkisi de olmayacaktır” dedi. 

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