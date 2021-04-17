Yoğun bakımdaki genç sayısında artış

Koronavirüsle mücadelede aşılar etkisini gösterdi. Aşılanan 65 yaş üzeri hastaların yoğun bakıma yatma oranları azaldı. Ancak genç nüfusta bu oran giderek artıyor.

Aşı takvimi her geçen gün olumlu sonuçlarını göstermeye devam ediyor. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Hem gençler hem de gebeler risk altında. Uzmanlar, bu duruma özellikle gençlerde oluşan rehavetin sebep olduğuna dikkat çekiyor.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, hastaların eskiden 65 yaş üstünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda yoğun bakımda yaş oranımız bayağı bir düştü. 50 ile 60 yaş arası hastalarımız. Hatta gebelerimiz var, 3 tane gebemiz 20-30 yaşlarında. Onlar da solunum cihazına bağlılar, entübeler" dedi.