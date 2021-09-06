Yoğun bakımdaki vak’aların neredeyse tamamı aşısız

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yoğun bakımda yatanların yüzde 90’ından fazlasını aşısız hastaların oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Taşbakan, EKMUD tarafından düzenlenen “II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi” için geldiği Edirne’de salgının etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Taşbakan, şunları kaydetti: “Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor. Aşı tabi ki hastalığın oluşmasını yüzde yüz engellemiyor ancak yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları ve ölümleri çok büyük oranda düşürüyor. Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ından fazlası aşısız hastalar.”