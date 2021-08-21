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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 70

21 Ağustos 2021, Cumartesi 20:25
Koronavirüsle mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Salgında gelinen son duruma ilişkin konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Salgın bu kez farklı bir varyantla karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Delta varyantı ya da delta plus hastalar da görülüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak üyelerimizden ve diğer yoğun bakımlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar.

“Ekim - Kasım gibi endişelerimiz var”

Önümüzdeki aylar için endişeli olduklarını ifade eden ve vatandaşların tedbirleri uygulama noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Demirkıran, “Ekim - Kasım gibi endişelerimiz var, hastalık tekrar artış olur mu diye o yüzden bu konuda gerekli olan tüm hazırlıkları bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız yapıyorlar. Zaten pandemi döneminde en büyük sıkıntıları yaşayanlar yoğun bakımla ilgilenen hekimler oldu. Yoğun bakımlar doldu, taştı yer bulunamaz oldu. Dolayısıyla şu anda buna karşı tedbirli olmak için hazır durumdayız gibi görünüyor. Geçen yıl bu dönemde daha az hasta sayısı var gibi gözüküyordu. Tabiî hasta sayısı arttıkça bizi endişelendiriyor. Günlük vak’a sayısının artışı bir problem, ama bunu önlemenin yolunun olduğunu bilip de yapmıyor daha enteresan. Doluluk oranı şu anda yüzde 60-70’ler civarında görülüyor. Biraz dikkate almak uyarılmak lâzım. Oran artabilir dikkatli davranmak lâzım” dedi.

Etiketler: yoğun bakım
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