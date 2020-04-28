"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

“Adavet” kelimesi ve mânâları

Ali FERŞADOĞLU
28 Nisan 2020, Salı
Bir kardeşimiz, Uhuvvet Risalesi’ni müzakere ederken kafalarına takılan şu soruyu sordu:

“Üstad, muhabbet ve adavetin karşılığının peşin olduğunu ifade ediyor ve kendisi için de ‘Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adavetim vaktinde, o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şübhe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel (peşin) bir cezadır, çektiriliyor.’ 1 diyor. Üstad mü’min kardeşlerine adavet mi ediyordu! Bu nasıl olur?”

Önce hepsinde var olan Arapça’da daha zengin olan aynı kelimenin birkaç farklı anlamına dikkat çekelim:

Malûm, özellikle “beliğ ve icazlı” Arapça bir kelimenin birkaç anlamı var. İcaz, bir veya az kelime ile çok manaları ifade etmektir.

Meselâ, din kelimesinin otuz (30) anlamı olduğu yazılır lügatlarda.

Keza, yine Kur’ân’da geçen “fitne” kelimesinin de “karıştırmak, bozmak, kargaşa çıkarmak” gibi birçok anlamı yanında, “imtihan, sınamak” anlamı da vardır. “Bilin ki, mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer fitnedir…” (Enfal Sûresi, 28.) Buradaki fitne, “imtihan, sınav, deneme aracı” anlamındadır.

Meselâ, âyet, sözlükte birçok anlama gelmektedir: Açık alâmet, nişan, şifre sembol. Bir başka şeye işaret eden şey. İbret, ders veren. Delil. Kesin bilgi ve gerçek ifade eden şey. Cemaat, topluluk. Yüksek bina, yapı. Şahıs, siluet, karaltı. Kur’ân’da, insan üstü oldukları için Allah’ın varlığını ispatlayan olağan dışı olaylar ve azab manalarına da gelir.

Şimdi gelelim Bediüzzaman’ın, “bir mü’min kardeşe adavetim (düşmanlığım) vaktinde” kelimesinin anlamına. Bediüzzaman, günlük olarak “düşmanlık” anlamında kullandığımız “adavet” kelimesinin psikososyal, psiko-biyo-fizyolojik zararlarını, etkilerini keşif, tesbit ve tahlil eder derinlemesine Risale-i Nur’da.  

Gayet tabiî ki, Bediüzzaman, kardeşlerine karşı ‘adavet’i, bugün bizim anladığımız, düşündüğümüz, kullandığımız “zarar veren, tahrip eden düşmanlık” anlamında kullanmıyor.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız gibi, lügatlar adavet kelimesinin, “öfke, kızgınlık, kin, düşmanca duygu, davranış; hasımlık, husûmet, kırıcı ya da yok edici duygular besleme, düşman olma durumu” gibi birçok anlama geldiğini söyler.

Şimdi, Rahim (acıyan, merhamet eden) ismine, Nebevî merhamete mazhar olan, Hz. Ebubekir-i Sıddık’ın (ra) ve Asr-ı Saadet şefkatini günümüze taşıyan Bediüzzaman, “Bir mü’min kardeşe adavetim vaktinde, o adavetten öyle bir azap çekiyordum” derken, elbetteki bu adaveti, “kızgınlık ve öfke” manasında kullandığı şüphesizdir…

Bu vesileyle, meale ve mealcilere de bir gönderme yapalım: İ’cazlı ve icazlı, birçok derin anlamlar taşıyan Kur’ânî kelimeleri mealden öğrenmek hem nakıs, hem de şüphe ve vesveselere sebebiyet veren tehlikeli bir durumdur.

Mutlaka ve öncelikle çağdaş bir tefsir -özellikle Risale-i Nur’u- okumalı, sonra ihtiyaç hissedilirse meale…

Dipnot: 

1- Bediüzzaman Said Nursî, Uhuvvet Risalesi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 97.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor

    Marmara denizi ölüyor

    "Salgın bitme noktasından çok uzak"

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Hava kirliliği virüsün etkisini arttırıyor

    Yaza koronasız girebiliriz

    Açlık sınırı 2374 lira

    Hasta, kadın ve çocukları bırakın

    BM’den Libya suçlaması

    'Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi'

    291 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

    Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 900 bini aştı

    DSÖ: Çocuklar için endişeliyiz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

    Avusturya'da emekçilerden daha az vergi alınacak

    FT: Koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

    Bu hafta sonu da 31 ilde üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Esed zulmü koronavirüse rağmen devam ediyor

    ABD'de koronavirüsten 943 kişi daha öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni oyalama taktikleri
    Genel

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor
    Ahmet BATTAL

    Tatsız mevzu, mecburî yazı
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten sonra kıtlık mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esip gürleyen İttihatçıların âkıbeti
    Cevher İLHAN

    “Vicdanla, siyasî ahlâkla ve adaletle…”
    Osman ZENGİN

    Peçeli sosyete...
    Genel

    Marmara denizi ölüyor
    Zekeriyya Kocalan

    Camilerimiz; Cumasız ve Teravihsiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.