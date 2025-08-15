"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Zıtların anlattığı

M. Fahri UTKAN
15 Ağustos 2025, Cuma
"Kâinatta her şey zıddıyla kaimdir," ifadesi, sadece basit bir gözlem değil, aynı zamanda kâinatın işleyişini açıklayan bir fikrin sonucudur. "Kaim olmak" kelimesi burada kilit öneme sahiptir; sadece "var olmak" değil, "ayakta durmak, varlığını sürdürmek, anlam kazanmak" demektir. Bugünkü Türkçede tezat için yeni kelime olarak karşıtlık kullanılmaktadır.

Üstad Bediüzzaman, 26. Lem’a yedinci devâda; “Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki:"Her şey zıddıyla bilinir." Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır” denilmektedir.

Yani, sıcak kavramını, soğuk olmadan tanımlayamaz ve hissedemeyiz. Işığı tarif edebilmek için karanlığın ne olduğunu bilmemiz gerekir. İyilik, ancak kötülük olgusuyla karşılaştırıldığında bir anlam ve değer kazanır ve yine tokluğun kıymetini, açlık çekenler anlar.

Eğer her yer aydınlık olsaydı, "aydınlık" diye bir kelimemiz olmazdı çünkü onun karşıtı olan karanlığı hiç tecrübe etmezdik. Dolayısıyla, zıtlıklar birbirini yok eden düşmanlar değil, birbirini tanımlayan ve var eden ortaklardır.

Tasavvufta bu zıtlık ilkesi, "Vahdet-i Vücud" (Varlığın Birliği) düşüncesiyle iç içedir. Hayatımızdaki bütün zıtlıklar (celal-cemal, kahır-lütuf), aslında Allah'ın farklı isim ve sıfatlarının tecellileridir. Güzellik (cemal), heybet ve ululuk (celal) ile birlikte tecellî eder. Bu zıtlıklar, yaratılışın zenginliğini ve Tek olanın sonsuz kudretini gösterir.

Zıtlık ilkesini hayatın her alanında görebiliriz. Fizik’te, Pozitif (+) ve negatif (-) yükler olmadan elektrik akımı oluşmaz. Resimde ışık ve gölge olmadan derinlik ve hacim hissi verilemez. Müzikte sessizlik (es) ve ses, gerilim ve rahatlama olmadan melodi ve ritim oluşmaz.

İnsan, neşe ve keder, cesaret ve korku, güven ve şüphe gibi zıt duyguları bir arada yaşayarak olgunlaşır. Sadece mutlu olmak değil, hüznü de sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek ruhî bütünlük için gereklidir. 

"Kâinatta her şey zıddıyla kaimdir" sözü bize şunları da anlatır: Kâinat, hayat, bir zıtlıklar senfonisidir. Bu zıtlıklar, varoluşun kumaşını dokuyan ipliklerdir. Onları birbiriyle savaşan düşmanlar olarak değil, büyük bir bütünün birbirini tamamlayan, tanımlayan ve dengeleyen ayrılmaz parçaları olarak görmeliyiz. Bu bakış açısı, hayattaki zorluklara, acılara ve olumsuzluklara bile farklı bir anlam katmamızı sağlar; çünkü onlar olmadan, hayatın güzelliklerini ve olumlu yönlerini tam anlamıyla idrak edemeyiz.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: İşgal planına karşıyız

    STK’lar da komisyona çağrılmalı

    Avrupa silâhlanıyor

    Şatafat ve israfa para var, memura yok

    Tarım Kredi faiz bataklığında

    Zehir yediriyorlar

    Katar, Mısır ve Ürdün "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi

    Hindistan'da sel: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

    İdlib'de patlamalar: 4 sivil öldü, 5 sivil yaralı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçti

    Özel’den Mücahit Birinci iddiası - Soruşturma başlatıldı

    Kur’ân kursu öğrencileri, kültürel zenginlikleri keşfediyor

    NATO'nun Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketine katkı sağlayacak

    Edirne'deki Küçükdöllük Göleti tamamen kurudu

    Putin ile Trump'ın arasında 15 Ağustos'ta 4. zirve olacak

    İspanya ve Portekiz seferber oldu - İspanya, AB'den yardım istedi - 10 binden fazla kişi tahliye edildi

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    Kürt sorunu değil; demokrasi sorunu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zaman Bediüzzaman ve Davasından Yanadır
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.