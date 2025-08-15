İnteraktif gazetecilik ve okuyucu yorumları

İnternet çağının gazeteciliğinin adı belli: Etkileşimli gazetecilik.

Gazete ile okuyucu arasında her çağda etkileşim vardı belki ama internet çağında bu etkileşim sadece artmadı aynı zamanda biçim değiştirdi.

Öncelikle okuyucu artık “filanca gazetenin okuyucusu” değil. Zira bayiden düzenli olarak bir ya da birkaç gazete “satın almakla” yetinmiyor. Hem haber ve hem de yorum ihtiyacı için mümkün olduğunca “her çiçekten bal almaya” çalışıyor.

Yeni Asya gibi gazeteler ve sabit okuyucuları bunun bir istisnası olabilir. Ama nereye kadar?

Aslında geleceğin okuyucusu yani yaşı kırkın altında olan okuyucu bayiden basılı gazete satın almıyor.

Ve genç okuyucu sadece okumakla yetinmiyor. İnteraktif olmak istiyor. Marka algısı da buna göre şekilleniyor.

En önemlisi “günlük gazete” kavramı artık gündemden kalkıyor.

Eskiden önemli gündem konuları olduğunda “günlük” gazeteler aynı günde ikinci baskı yaparlardı. Sabah gazeteleri akşam baskısı ve akşam gazeteleri de sabah baskısı ile yeni gündemi ve yorumlarını okuyuculara ulaştırmaya çalışırdı.

Şimdi internet gazeteciliği çağında her yeni gündem geliştiğinde ilgili haber internet sitesine ve whatsapp vd. mecralardaki haber gruplarına kısa zamanda konuluyor.

Yani ajanstan haberi almak ve yayına verip duyurmak kolay. Seçilecek kelimeler ve yaklaşım tercihi elbette önemli ve manşetçilerin ve habercilerin işi. “Hangi gazete bu haberi nasıl gördü?” sorusunun cevabı onların elinde.

Ancak bilhassa Yeni Asya gibi, haber hakkındaki “fikri” ve “yorumu” da merak edilen gazeteler için, gecikmeden pozisyon almak ve “duruş”unu belli etmek yani yorum yazılarını da gecikmeden yayına verebilmek zor fakat önemli.

“Filanca gazete ve yazarları bu konuda ne düşünüyor” sorusunun cevabını gecikmeden verebilmek değerli ve zor bir gazetecilik.

Ama Yeni Asya için bunun da kolaylığı var. Zira “meşveret” Yeni Asya’nın ana kavramı ve “fikrin meşvereti” en kıymetli meşveret.

İddia ediyoruz: Yeni bir gündem konusu hakkında ilgililerinden ve uzmanlarından oluşan bir ekibin ortak çalışması ile ortaya ilkelere uygun yeni ve isabetli köşe yazıları ve yorumlar çıkarmaya en yatkın gazete Yeni Asya’dır.

Gazete yönetiminin orta vadeli hedefi de herhalde şudur: Basılı ve “günlük” gazeteyi beklemeden günceli ehliyetli yazarlarına yorumlatmak ve internette okuyucu ile etkileşime ve yorumlara açmak.

Zira yakın çağ yorum gazeteciliği üzerine kurulacak…

***

Bazen bizim yazılarımız da oldukça fazla yorum alıyor.

Muhtemelen sosyal medya mecralarında aktif olmaya istekli kişiler arasında link paylaşılıyor ve böylece çeşitli çevreler haberdar oluyor ve gelsin yorumlar…

Ama bizzat tanıdığımız bazı kişilerin bazı yorumlarını görünce bazen “bu kişiden bu yorum nasıl sudur edebiliyor” diye şaşırıyoruz.

Bilhassa müstear isimle yazdığı belli olan ve bizleri saf sanan bazı “okuyucu”ların “dolaylı yönlendirici” görevi yapmak üzere yorum yaptığını görünce üzülüyoruz.

Yorum editörlerinin işi gerçekten zor. Her neyse…

Özetle gazetecilik artık etkileşimli gazetecilik.

Şahsen biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Her yoruma seviniyoruz. Zira temel prensibimiz belli: Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikâyetlerinizi müessesemize bildiriniz…

Ve Yönetim Kurulundan ve gençlerden bekliyoruz: Yazı ekipleri kurunuz ve ekip yazılarını artırınız.