Bu, korkunç bir rakam değil mi?

Geçen senelerde Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir açıklamaya göre ortalama ömür süresi Türkiye’de 75 yıl.

Ve bu zamanın en büyük dilimini uykuda geçiriyoruz: 25 yıl!

Korkunç bir rakam. Allah Resulülü (asm), bizzat bunu uygulayarak, “Gündüz orucu için ve sahur yemeğinden ve gece ibâdetine kalkmak için kaylûleden yararlanın” (İbni Mâce, Sıyâm, 22) tavsiyesinde bulunmuştur.

Kuşluk vaktinden, yâni güneşin doğmasından 45 dakikadan sonra başlayıp öğleden biraz sonraya kadarki saatlerdir. Bu süre içinde bir miktar uyumak sünnettir. Bu uyku, doyurucudur. Hem ömrü, hem rızkı arttırır.

Sahabiler Cuma erken davranır ve namazdan sonra da kaylûle yaparlardı. Çünkü, yarım saatlik kaylûle, iki saat gece uykusuna denktir. Demek hergün; ölümün küçük kardeşinin elinden bir buçuk saati kurtarıyor, ömrümüze, çalışmamıza ekliyor.

Bugün Japonya’da, öğle üzeri bir miktar uyku, kanûnî bir mecburiyet hâline getirilmiş. Her iş veren ve işyeri, bu imkânı çalışanına tanımak zorunda.

İmân şuûru; ibâdetler; Sünnet-i Seniyye aşırılıkları (korku, heyecan, sıkıntı vs.) dengeleyerek ve yönlendirerek (kimden ne kadar korkmamız gerektiğini belleterek); rûh/beden saatini ayarlar ve dengeyi sağlar.

Dengemizi bozan aşırılıklardır. İfrat ve tefrit denen aşırılıklar yeme içmeden uyumaya kadar her şeyde olumsuz etkilerini gösterir. Yalnız günümüzün ortalama 6 saati televizyon, 3 saati internet karşısında geçiyor!

Keşke uyusaydık da, bu mezbeleliklerde ömür tüketmeseydik.

Zira, buralardaki siyasî ve ahlâkdışı yayınları takip edenler şu dehşetli durumlara düşüyor: Ya aklını dağıtıp, manevî bir divane (deli) yapar. Siyasete de bulaşan bu hallere düşer manen. Ya kalbini dağıtıp, manevî bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtıp, manevî bir ecnebi olur.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 34.)

Mezara yaklaştığımız vakit; uykuya kaptırdığımız seneler için “Ah! Vah!” edeceğiz, ama iş işten geçmiş olacak.