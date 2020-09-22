Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?

Doğalgaz ithalat faturası 42.3 milyar dolardan 16 milyar dolara geriledi, ancak bu indirim fiyatlara yansımıyor.

Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat rekabeti var, Brent tipi petrolün varil fiyatı 25 dolar ile son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bir varilde, standart olarak 159 litre petrol bulunuyor. Dolar/TL kuru 7,56 TL’den hesaplandığında, petrolün varil fiyatı 189 TL, litre fiyatı 1 TL’nin altına düşüyor. Vatandaşa 7 lira civarında satılıyor…

Vatandaş halen pahalı doğalgaz tüketiyor, en pahalı elektrik, internet kullanıyor. Neden? Direkt ödediğimiz vergilerin yanında dolaylı olarak (Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Damga Vergisi, Harçlar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) olmak üzere diğer dolaylı vergiler de ödüyoruz.

Toplanan vergiler, özelleştirme paraları, deprem, işsizlik gibi fonlarda toplanan 100 milyarlarca liralar nereye gitti; ceplerinize bakar mısınız? Bir de (yönetici, belediye başkanı, sendika başkanı, odalar başkanları, ağalar, vs.) reislerin ceplerine bakar mısınız?

“Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyle ise, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım:

“Eyyühe’r-rüûs ve’r-rüesa! Tekasülî olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü, şu mesakini istihdam ile ücretinizi almışsınız. İşte, hizmet vaktidir... (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 77-78)

Ne kendi kendimizi, ne biribirimizi kandıralım! Ceplerinize bakın, soygunu bütün çıplaklığıyla göreceksiniz! Bu sosyal bir kanundur:

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 74)

Şeffaflık istemedikçe, sorgulamadıkça, mihenge vurmadıkça Asya münafıkları ve Avrupa zalimleri bizi sömürmeye, soymaya devam edecektir!