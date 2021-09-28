"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Derin meseleler birlikte okunarak anlaşılır

Ali FERŞADOĞLU
28 Eylül 2021, Salı
Bediüzzaman, “Fert dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı mânevisine karşı sivrisinek kadar kalır.” (Sünûhat, s. 52) şeklinde bir tesbit yapar.

“Cemaat” olgusu yalnızca yönetimde; namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlerde veya dinî faaliyetlerde değil; hayatın bütün safhalarında geçerli. Yani, yönetim (meclis, şûrâ), ilim (AR-GE, NASA, CERN), eğitim, sanat, ekonomi, ticaret hatta oyunlar bile “şahs-ı mânevî, cemaat” ve “istişare” ile yürütülüyor. Şahs-ı mânevî, cemaat “ortak akıl, kollektif şuur, idarî her türlü danışma, dayanışma ve alış verişi” demektir.  

Derin meseleler ancak cemaatle anlaşılır ve çözülür: “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” (Bediüzzaman, Lem’alar, internet, s. 165) 

Risale-i Nur’u daha iyi anlamak için de, ihlâsın gereği olarak da, “Teşrikü’l-mesâi (işbirliği, birlikte çalışma) ve taksim-i a’mâl (iş bölümü) düsturlarını” (Lem’alar, s. 169) ihya etmeliyiz.

Bildiğiniz gibi, Risale-i Nur bir tefsir, fakat sanılanın aksine sıradan değil; manevî, sosyal, fen ilimlerinin harmanlandığı; tefsir, hadis, kelâm gibi İslâm ilimleri; psikoloji, sosyal ilimlerde geçen bütün ana kavramların izah ve ispat edildiği bir tefsirdir.  

Bu mefhumları ancak kendi branşında derinleşenler anlayabilir. Risale-i Nur’u çoğumuz genel olarak biliriz. “Herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 141) 

İşte bunun için “Bu dürûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri-ulûm-u îmâniye cihetinde-yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve îzahlarıdır veya tanzimleridir.” (Bediüzzaman, Mektubat, internet, s. 412) direktifinin gereği olarak Risale-i Nur’u “şerh, izah, tanzim” gerekir.  

Ancak bu elemanları takviye etmek mükellefiyetindeyiz. Çağın şartları ve gelişmeler bunu zarurî kılıyor. 

Ve “Teşrikü’l-mesâi (işbirliği, birlikte çalışma) ve taksim-i a’mâl (iş bölümü) Risale-i Nur okumalarında, müzakere ve mütalâalarında da yapılmalıdır. 

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı

    Suriye: Geri dönmek isteyenlere kapımız açık

    “Dostum Biden” diye gitti, tam tersiyle geri döndü

    'Önce insan hakları'

    'KHK ihraçları ciddi bir kayıp'

    Türkiye'de 27 bin 188 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Erdoğan, parkta yatan gençlerin öğrenci olmadığını iddia etti

    NATO'dan Çin'e şeffaflık çağrısı

    Yemen'deki çatışmalarda 67 kişi öldü

    Tunus’ta tek adamlığa hayır

    Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

    Hava kirliliği erken ölüm sebebi

    UCM savcısı, 'Afganistan savaş suçları' soruşturması için yetki istedi

    Macron yumurtalı saldırıya uğradı

    İngiltere’deki ''şoför'' krizi büyüyor

    Konya Ovası'ndaki yerleşim yerleri tehdit altında!

    Girit Adası'ndaki depremde 1 kişi öldü

    Almanya'daki seçim sonuçları ne anlama geliyor?

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama

    Trakya'daki 14 barajda endişelendiren tablo

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmam hatipler ve Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin en dehşetli dönemi
    Ahmet BATTAL

    Çağırın Meclisi, toplansın gelsin
    Osman ZENGİN

    Heykele sinek kondu...
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim savunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Samimî tövbenin basamakları
    Orhan GÜLER

    Nurcular “Demokratlar” çevresinde toplanırken...
    Genel

    Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı
    Sebahattin YAŞAR

    Huzurunda olmak, ‘huzur’da olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.