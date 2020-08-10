İllüzyonistler sihirbazlığı deşifre ediyor

İllüzyonun/sihrin, sihirbazlığın yanılsama, gözbağı, yanıltma, aldatma, duyuların çarpıtılması” olduğunu nakletmiştik. Şimdi de siyasî illüziyonist/sihirbazlardan nasıl kurtulabileceğimizi işlemeye çalışacağız.

Kıvanç Özkönü ve Burak Sanlı isimli genç illüzyönistler, TEDxİzmir’de “Ya Yanlış Yönlendiriliyorsan?” başlığı altında, başta medya, politikacı ve yöneticiler tarafından nasıl yanıltıldığımızın örneklerini sundular. Çoluk-çocuğumuzu, kendimizi filmler, diziler, tv programlar, cep telefonlarının kara veya beyaz propagandalarının büyüsüyle yanıltılabileceğimizi dehşetle bir daha gördük.

Genç illüzyönistlerin büyük kalabalığın gözü önünde yaptıkları sihirbazlık gösterisini ve sırrını açıkladılar. Takip ettik, yazıya döktük şu çarpıcı, yanıltıcı, yanlış çarpıtma, yanıltma, algılatma ortaya çıktı:

“Sihirbaz cebinden kırmızı bir mendil çıkarır ve herkese gösterir. Daha sonra kırmızı mendili avucunun içine doldurmaya başlar. Bu işlem kırmızı mendil gözden kaybolana kadar devam eder. Mendil kaybolunca sihirbaz eline (‘paouff’ diye yüksek sesle) üfler ve kırmızı mendil bir yumurtaya dönüşür. Mendil ise sihirbazın cebine geri gider (başka bir cebinden kırmızı mendili çıkarır) Bu gösteriyi ilk izlediğimde çok şaşırmıştım ve alkışlamayı bile unutmuştum. Sıra geldi nasıl yaptığımıza. Burada kullandığımız özel bir (delikli plastik) yumurta var ve içinde ikinci bir kırmızı mendil bulunuyor. (Avucunda mendili kaybederken o yumurtanın içine dolduruyordu.) Demek ki ne yapıyoruz, aynı renkte iki mendil kullanıyoruz. Yumurta da ise özel bir sihirbaz yumurtası. Yani, sadece sihirbazlık yumurtası satılabilecek yerlerden alınan bir yumurta.

“Önce bu yumurtayı bir cebinize koyuyorsunuz. Daha sonra mendillerden ilkini katlayıp diğer cebinize (ceketin iç cebine) koyuyorsunuz. Diğer mendili katlayıp diğer cebinize koyuyorsunuz. Artık hazırsınız. Seyircinizin (...) karşısına geçiyorsunuz. Çaktırmadan cebinizden özel yumurtayı çıkartıp avucunuzun içinde tutuyorsunuz. Daha sonra mendillerden ilkini çıkarıyorsunuz, herkese gösteriyorsunuz, bir elinizden diğer elinizdeki yumurtaya transfer edip yumurtanın haznesine doldurmaya başlıyorsunuz. Bu işlem kırmızı mendil kaybolana kadar devam ediyor. Kırmızı mendil gözden kaybolunca elinize üflüyorsunuz. Ve kırmızı mendil bir yumurtaya dönüşüyor. Hemence ikinci cebinizden ikinci mendili çıkartıp herkese gösteriyorsunuz.”