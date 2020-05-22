"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Kalb nasıl ölür?

Ali FERŞADOĞLU
22 Mayıs 2020, Cuma
Kalbi ölümden kurtarmak için ne yapmalı? Bu suallerin cevabından önce, kalbin mahiyetine biraz daha derinlemesine bakalım:

Çok hassas ve kâinattaki olaylarla irtibatlı yaratılan kalp, sever ve bağlanır. Dolayısıyla karşılık görmek ister. Bulamayınca yaralanır. Ayrılıktan üzülür ve en derin köşelerinde ayrılık darbesini yer. Gaflete düşen kalp, ümidi keser ve sahibini elemlere boğar. Siyah bir gözlüğü takan adam, yani, iman nuruyla bakmayan her şeyi siyah, çirkin gördüğü gibi; basiret gözü nifakla perdelenen kalp de küfürle peçelenirse, bütün eşya çirkin ve kötü görünür. Bu, bütün insanlara, belki kâinata karşı kin ve düşmanlığa yol açar. 1 İnsan, sayısız güzellikler üstünde fanilik damgasını görür, kalbî ilgiyi, bağı keser. Aksi halde, sevgililer sayısınca manevî yaralar açılır. 2

Sonsuza dek sevdikleriyle beraber kalmak istiyor; ayrılmak istemiyor. 

Şu karmakarışık, alt-üst olan âlemde ve rüzgâr deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından zavallı insan kalbi her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler ellerini parçalıyor, belki koparıyor. Daima ıztırap içinde kalır, yahut (acıları unutmak için) gaflet ile sarhoşluğa dalar, 3 madde bağımlılığına yakalanır. 

O halde kalbimizi ölümden kurtarmak için temizlememiz lâzım. Bedenlerin, maddî şeylerin su vs. ile temizlemesi yapılmazsa hastalanıp öldükleri gibi, kalb manen temizlenmezse o da ölür! 

“Kalbim temizdir” demekle temiz olmuyor! Bunun için bir takım düşünce ve faaliyetler gerekir.

 Kur’ân’da mealen, “Nefislerinizi temize çıkarmayın.” 4 derken nefsin içinde olan kalbinizi de temize çıkarmayın denmek istenmiyor mu?

Kalb temizliği nasıl ve ne ile olur? Maddî kirlerden temizlenmek için su, sabun ve sair temizlik maddeleri kullanılır. “Kalp temizliği takva ile 5 yani, “kâinatın sahibine gerçek iman” 6 ile O’nu sevmek” 7 Rahim, Kerim’iyetini bilerek ve şuurla “kapısını niyazla çalmak” 8 ve “Kur’ân nurlarıyla aydınlanmak ile mümkündür. 9 

Allah’ı bulan kalp, her şeyi bulur. 10

Veya, bedenimizin, kafamızın dışını yıkayıp kirlerden arındırdığımız gibi, içini de yıkamalıyız. Bilgisayar harddiskini temizlediğimiz gibi, kalbimizi, beynimizi boş kelâmlardan, batıl, yanlış düşüncelerden de silmeli, çöp ve müzahrefatları biriktirmeden atmalı; günahları tevbe silgisi ile silmeliyiz. 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 96. 2-Bediüzzaman, Lem’alar, s. 140, 21. 3- Bediüzzaman, Sözler, s. 321-322. kötü madde bağımlılığına yakalanır. 4- Necm Sûresi: 32. 5- Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 45. 6-Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 100. 7- Bediüzzaman, Mektubat, s. 218. 8- Bediüzzaman, Sözler, s. 244. 21. 9-Bediüzzaman, Mektubat, s. 188. 10- Bediüzzaman, Mektubat, s. 444.  

Okunma Sayısı: 703
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mehmet

    22.5.2020 01:13:07

    Günahlardan muhafaza ile kalbin yara alması büyük ölçüde önlenir.Yani işin içinde yine nefis var.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kovid-19 salgınında dünya genelinde son durum?

'İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız'

'İsrail ile ilişkileri yeniden gözden geçirebiliriz'

Meteoroloji uzmanları ABD'yi uyardı

Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini açıkladı

Ammari: Hafter, yakında layık olduğu cezayı çekecek

İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde de devam etti

Tunceli - Pülümür'de deprem

HES kodunda mahremiyet endişesi

Hukuk işleseydi böyle olmazdı

Faturalar 3 ay daha faizsiz ertelenmeli

Çocuklar için yardım kampanyası

İstanbul yoksullaşıyor

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

İsrail ve ABD’yle tüm anlaşmalar iptal

İzmir'deki büyük tepki çeken çirkin hadiseye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

'Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğiz'

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin verilmedi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bu Ramazan niye böyle oldu?
Genel

Hukuk işleseydi böyle olmazdı
Ahmet BATTAL

FETÖ/PDY dâvâlarında yeni içtihat lâzım
Süleyman KÖSMENE

Bayram namazı ne olacak?
Genel

HES kodunda mahremiyet endişesi
Faruk ÇAKIR

Büyük ve âdil ülke olmak zor mu?
Risale-i Nur'dan

Rahman’ın istediği en mühim iş: Şükür
Cevher İLHAN

“Otoriterleşme”ye karşı demokratik irade
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Birinci Menderes kabinesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.