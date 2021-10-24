"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Nazar da sihir/büyü gibi…

Ali FERŞADOĞLU
24 Ekim 2021, Pazar
Duygularımızın ve el, göz, yüz gibi duyularımızın enerjisini yayarak muhataplarımızı olumlu veya olumsuz etkileriz. Onlar da bu etkiye, tepki verirler. Bu gerçek; kuantum fiziği ve izâfiyet teorisi tarafından da ortaya konmuştur.

Elektrikli el feneri, ampül de bir enerji üretir. Düşük dereceli ateş, bizi ısıtır, yemeği pişirir! Oksijen kaynağı, kalın çelik levhaları yakarak keser! 1000 derecelik ateş çeliği akkor sıvıya çevirir! 220 voltluk enerji elektrikli ev âletlerini; bunun üstündeki trenleri, koca fabrikaları harekete geçirir!  

İstidât (potansiyel yetenek) ve kabiliyetlerimiz sınırlandırılmadığına göre, herbir duygumuzu maksimum derecede kullanmamız, ka-pasitelerini yükseltmemiz mümkündür. Olumlu veya olumsuz duygu ve hasletlerimizin kapasitelerini yükseltip yöneltebiliriz. 

Kazâ, bunların tam tersi de mümkündür. Kalbden başka akıl, ruh, sır, nefis gibi mevcut olan bütün duygu, his ve lâtifeleri (enerji boyutlarının) de geliştirip yönlendirebiliriz.  

Sihir, büyü bir takım malzeme ve sözler kullanarak, insanların ruh ve mânevî hayatlarında, bilinenin dışında değişiklik meydana getirmektir. Göz bağlama ve boyamanın yanında, çok çeşitli malzeme ve sözlerle de insanları etkileyen bir çeşidi de vardır.  

Malzemelerle yapılan büyü, perhizler yaptırarak ruhu kuvvetlendirmeye dayandığı gibi; nakış, tütsü, düğümlerle yapılan büyü, bir takım isimler zikrederek ve cinnileri kullanarak yapılan sihir bunlar arasında sayılabilir. 

Bediüzzaman, “Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad/düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden” (Felak Sûresi, 4) âyetinin günümüze bakan veçhesiyle tefsir ederken, “sihirbazların, küresel büyücülerin” medya vasıtasıyla sübliminal telkinle, “Maddî ve mânevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin” ettiklerine dikkat çeker. (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 243) 

Diğer taraftan hipnotizma, manyetizma, ispirtizma ve medyumluk yoluyla menfi tesirler meydana getirmek mümkün.  

İşte bazı enerji boyutlarıyla sihir/büyü yapılıp insanlar maddeten de olumsuz etkilemek mümkün olduğu gibi, “isa­bet-i ayn” denen nazar, göz değmesi enerjisiyle de zarar verilebilir.  

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gri listenin faturası ağır olacak

    İlan ve kart verilmiyor

    'Ülkeyi kara para cenneti haline getirdiler'

    'Üç kanaldan yoksullaşacağız'

    Kavala’dan Erdoğan’a Soros cevabı

    TOBB: Tedirginiz

    'Partili cumhurbaşkanlığı milli güvenliğe tehdit'

    Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

    Türkiye'de 26 bin 217 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    En çok gıda israf eden üçüncü ülkeyiz

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Benzine 44 kuruş zam

    Erdoğan'dan talimat: 10 ülkenin büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edilecek

    Helikopterli mezarlık görenleri şaşırtıyor

    AB: Duvara fon yok

    Yemen’de ‘insani felaket’ uyarısı

    Benzin 11 liraya çıkabilir

    'Yoksullaşma toplumsal tepkiye sebep olur'

    Pentagon, üç hipersonik silah prototipini test etti

    Hava kirliliği ömrü azaltıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gri listenin faturası ağır olacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP, Kemalizm’i hortlattı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muzır mâniler ihlâsla aşılır
    Ahmet BATTAL

    Namkör olmak ya da olmamak
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazar da sihir/büyü gibi…
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un imandaki tahşidatı ne içindir?
    Rifat OKYAY

    Fatih Sultan Mehmet ve Ebul Vefa
    Orhan Ali YILMAZ

    “Doğru” bir diyaloğa doğru...
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ı gören gözler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.