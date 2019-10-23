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23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Neden Resul-i Ekrem’i (asm) dinlemek zorundayız?

Ali FERŞADOĞLU
23 Ekim 2019, Çarşamba
Risâle-i Nur’un yüklendiği misyonlardan birisi, Sünnet-i Seniyye’yi ihya etmektir.

O yüce Peygamberimizin (asm), Hadîs-i şeriflerin ve Sünnet-i Seniyye’nin misyonunu ve mutlaka ona ittiba etmemiz gerektiğini şöyle açıklar:

● Hz. Muhammed (asm) kâinatın yaratılışının tılsım ve sırrının anahtarı; yaratılış bilmecesinin keşfedicisi; ezel ve ebed Sultanı olan Allah’ın tebliğcisi, elçisi; yüce ilimlerin kaynağı ve öğreticisidir. 1

● Kalblerin sevgilisi; akılların muallimi/öğretmeni, nefislerin terbiyecisidir. 2

● Rahmânî sırların iniş merkezi; ezel sırlarının şahididir. 3

● Dünya ve âhiret mutluluğunun vesîlesidir.

● Bütün insanlık nâmına Allah’ın muhatabı; 4 hem Allah’ın elçisi, hem de kuludur. 5

● İnsanlara olan hadsiz İlâhî ihsanların en mühim vesîlesidir. Tekâmül etmiş kâmil insan; en mükemmel mürşîd/aydınlatıcı en mükemmel öğretmen; en mükemmel dellâl/haberci, ilânatçı; İlâhî rahmet hazinelerinin en kıymetli kapıcısıdır. 6

● Kâinat kitabının âyetlerinin tercümanıdır.

● Bütün imân sahiplerine önder; bütün insanlara hatiptir. 7

● En mükemmel üstad; şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru bir rehberdir. 8

● Hadîs ve Sünnet-i Seniyyesi de hayatın madeni, kaynağı; hakikatin ilham edicisi;

● Kur’ân’ın tefsircisi, yorumcusudur. 9

● Hem dünya, hem de âhiret mutluluğunun temel taşıdır. Mükemmelliğin madeni ve kaynağıdır.

● Rehber alınacak en güzel nümûneler; takip edilecek en sağlam rehberler; örnek alınması gereken kuvvetli kanunlar; insanlığa bir modeldir.

● Allah Resulünün (asm) hâl ve tavırları, örnek yaşantısı; rûhî, aklî, kalbî  hastalıklarda, özellikle içtimâî/sosyal rahatsızlıklarda gayet faydalı birer devâ, ilâçtır. 10 Dolayısıyla, velâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. Yâni, a’mâl ve harekâtında Sünnet-i Seniyyeyi düşünüp ve ona tâbi olmak ve taklit etmek ve muâmelât ve efâlinde ahkâm-ı şer’iyyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir. 11

Şu halde, ferdî olaylardan yemekten içmeye, aile hayatından, sosyal ve beşerî münasebetlere ve hayatın her safhasında adım adım Sünnet-i Seniyyesi bizim için yegâne örnektir.

Dipnotlar:

1- Muhakemât, s. 128.

2- Sözler, s. 221.

3-Mesnevî-i Nûriye (Arapça), s. 250.

4- Mektûbât, s. 304, 452.

5- Sözler, s. 56.

6- Lem’alar, 56, 57, 30, 315.

7- Sözler, s. 41, 245.

8- Şuâlar, s. 238.

9- Muhakemât, s. 5. 19, 22.

10- Lem’alar, s. 52, 57, 53.

11- Mektubat, s. 495.

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