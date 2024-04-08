Nur; terakkinin de kaynağıdır

Maddi terakki, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı da tevhiddir, imandır, Esma-i Hüsna’dır. Zira, “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.”1

Nur, sözlükte “aydınlık, ışık” demektir. İman, nur, manevi ışık, marifettir, bilgidir, ilimdir, ışıktır, güç ve irade kaynağıdır… Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde “insanların yolunu aydınlatıp doğru ve gerçek olanı görmelerini, hak ile bâtılı, hayır ile şerri ayırt etmelerini sağlayan mânevî ve ilâhî ışık” olarak kullanılır: “Müminlerin velîsi olan Allah, onları karanlıklardan nura çıkarır.”2

İlmin kaynağı, “Alim, Hakim, Burhan, Cemil, Fettah” ve sair Esma-i Hüsnadır. 15 isminden biri Nur olan Kur’an nurudur. “İnsanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, aziz ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için bu kitabı indirdik.”3

Nur-u Muhammedidir (asm). Hadis, Kur’an’dan sonra en büyük ilim ve hayat kaynağıdır. İlmin kaynağı, Nur-u İlahidir. “Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.”4

Kudsi bir hadis-i şerifte de, “Rabbimiz ben bir kulunu seversem onun gören gözü olurum, onun tutan eli olurum, onun yürüyen ayağı olurum, onun konuşan dili olurum, onun işiten kulağı olurum.” şeklinde beyan edilir.”5

Allah yolunda terakki ile mesafe kat’edenler, seyr ü sülûk (manevi gezi, gözlemle mesafe) alır. Ki, bu hali, “Herbir insan, aklıyla, hayal süratinde seyerânı; herbir velî, kalbiyle berk süratinde cevelânı ve cism-i nurânî olan herbir melek ruh süratinde Arştan ferşe, ferşden Arşa deverânı; ehl-i Cennetin insanları, Burak süratinde, haşirden beş yüz sene fazla mesafeden Cennete çıkmaları olduğu gibi…” diye nazara verilir.”6

Müslümanlar olarak tevhid, Esma-i Hüsna, Nübüvvet ve Kur’an-ı Azimüşşanda ne kadar derinleşebiliyoruz? Kur’an tefsirlerini-bilhassa Esma-i Hüsna’nın derinliklerine inen ve tecellilerine mazhar olan Risale-i Nur’u, ne kadar okuyoruz, mütalaa, müzakere ediyoruz? Esma-i Hüsna ve Nur isminin tecelli ettiği “şu kitab-ı kebir-i kainatı” ne kadar tefekkür ediyoruz; inceliyoruz, gözlemliyoruz? Esma-i Nur’da terakki, için baştan başa Esma-i Hüsna ile örülen, iman-Kur’an hakikatlerini anlatan Risale-i Nur’ları bol bol okursak kazancımız ne olur? “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.”7

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 284.; 2-Bakara 257.; 3-İbrâhîm Suresi, 1.; 4-Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî, el Câmiu’s-Sağir, 1, 24.; 5-Tezkiratul Huffaz 1/3, Buhari 1. cilt, Sahih-i Buhari Tecrîd-i Sarih, Cild 12, Hadis No: 2042, vd.; 6-Sözler, s. 520.; 7-Lem’alar, s. 171.