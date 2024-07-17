Sahiden söyleyin: “15 Temmuz raporu ne oldu?”

MECLİS BAŞKANLIĞI, 15 TEMMUZ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN RAPORU İÇİN, “BÖYLE BİR RAPOR YOK” DİYOR.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2019’da, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun 12 Temmuz 2017’de eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulan darbe raporuyla ilgili soruya ‘Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır’ cevabını vermişti.

Prof. Dr. Mehmet Altan: “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu ne oldu? Ve irtibatlı bir son soru daha: Kendi raporunu kaybeden başka bir Meclis var mıdır acaba yeryüzünde? Üstelik ‘kendisine karşı yapılan’ bir darbenin raporunu kaybediyor.”

“15 Temmuz raporu ne oldu?” (Basın-yayın, sosyal, asosyal medya/15 Temmuz 2024)

Türkiye’nin tüm yöneticilerine (en alt müdüründen en üst müdürüne), müsteşarlara, milletvekillerine, bakanlara, siyasetçilere, başta psikolog-sosyolog olmak üzere ilim adamlarına, İlahiyatçılara, kanaat önderlerine, kanaat mensuplarına, avukatlık, hakimlik stajı yapanlara, avukatlara, savcılara, hakimlere, tüm adli mercilere, gazetecilere, yazarlara, karikatüristlere, oda başkanlarına, çiftçilere, işçilere, sokaktaki vatandaşa tek tek herkese soruyoruz ve sormalarını ve sorgulamalarını istirham ediyoruz:

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

“15 Temmuz raporu ne oldu?”

Sahi, essah söyleyin!: “15 Temmuz raporu ne oldu?”