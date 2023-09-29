Şengör’ün kitaplarını da tesadüfler mi yazmış?!

Yer bilimci ve yazar Prof. Dr. Ali Mehmet Celâl Şengör, (d. 24 Mart 1955), yer bilimleriyle ilgili 17 kitap, 395 bilimsel makale; tarih ve felsefe ile ilgili popüler 13 kitap yayımlamıştır. Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta da keşfetmiştir.

Ben de imza attığı kitap ve makaleleri kendisinin yazmadığını iddia ediyorum! “Bu ne demek, intihal mi etmiş; ya kim yazmış?” derseniz; kendi mantık ve bakışıyla derim: Kitaplarını tabiat, bilimsel makaleleri kendi kendine; tebliğ ve deneme yazılarını da tesadüfler yazmış! “Bilim adamıyım!” diye de imzasını atmış!

İnanmazsanız ona sorunuz: Katıldığı programlarda, “Kâinat tesadüfen meydana geldi; ateist ve Kemalistim” diyor.1

Halbuki, akıl, ilim, irade sahibi millet, devlet, bilim insanları ve hukukçular, “Rüşvetçi tüm yöneticiler hapsedilecek!” şeklinde kanun çıkarsa, kanun suçluları hapse atabilir mi? Onu icra edecek “ilim, irade ve güç” kaynağı lazım değil mi?

Şimdi şöyle bir akıl ve mantık daha yürütelim birlikte: Tabiat kanunları nizam ve düzen eseridir. Ki, nizam ve düzen olmazsa kanun ve ilim olmaz; tesadüf her şeyi karıştırır! Binler, on binler, jeoloji, anatomi, tıp, zooloji, fizik, kimya kitap ve makaleler “şu kitab-ı kebiri kâinat”tan yazılmıştır! “Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?”2 Bu “kelime” tesadüfen yazılabilir mi? Şu uçsuz-bucaksız tabiat denen kainatın herbir atom, molekül, hücre, hayvan, insan, dünya, güneş sistemi tesadüfen olabilir mi?

“Yontulmuş bir taş veya çömlek parçası”nın tesadüfen olduğuna hiç kimse inanmaz; mutlak bir medeniyete dayandırılır. Prof. Şengör, sayısız kitapların ondan çıkarılıp yazıldığı “kâinat kitabı ve tabiat kanunlarının” kendi kendine veya tesadüfen yazıldığına inanıyor da kırk kitabını mı yazdıklarına inanmayacak?! Lütfen söyler misiniz sizin kitaplarınızın bir kelimesi, hatta bir harfi tesadüfen yazıldı mı ki, hakkında en az 15 bin kitap yazılan “atom” ve sayısız molekül ve bağlantıları olan “şu kitab-ı kebir-i kâinat” tesadüfen yazılsın?

Dipnotlar:

1-/https://tr.wikipedia.org/wiki;

2-Sözler, Enst./intr., s. 53.