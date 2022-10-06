Sünnet-i Seniyyeyi inkâr edenlere sorular

Bir taraftan, “Kur’ân’da bütün mübarek gün ve geceler yok, namaz kılmak yok, şu hüküm yok, böyle mâna yok!” deyip, öbür taraftan “Bize Kur’an yeter!” diye Resulullah’ı (asm) aradan çıkarıp sahih hadisleri de kabul etmeyenlere birkaç sualimiz var!

Siz -Allah kabul etsin- namaz kılıyor musunuz? Kur’an’da namazın altısı dışarıda, altısı içeride olmak üzere 12 farzı geçer. Namazların kaç rekât kılınacağı, hangi rekâtta nelerin okunacağı, namazın vâcipleri, sünnetleri, mekruhları, âdapları, namazı bozan haller, sehiv secdesi zamanı, vs., vs. Kur’ân’da geçiyor mu?

Keza, zekât, oruç, haccın ve sair ibadetlerin, emir ve yasakların usülleri, erkânları, şartları, miktarları teferruatı Kur’an’da yer almaz. Onları tarif eden ve uygulayan Peygamber Efendimiz (asm) değil midir?

Siz, Kur’an’da direkt geçen mübarek gün ve gecelerde ve hatta normal zamanlarda oruç tutmuyor, namaz kılmıyor, Kur’ân okumuyor musunuz? İbadet ve zikirle ilgili yüzlerce ayetten birkaçının meali, “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” “Allah’ı çokça anan erkeklerle, çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Azab Suresi, 41., 35.) şeklinde değil midir?

Öyle ise, Kur’an’da işaret edilen mübarek gün ve geceler veya normal zamanlarda yapılan zikir, kılınan namazların hangisi Kur’an ve Sünnette yok! Veya şöyle soralım: Hangisi Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye aykırıdır? Peki, yüzlerce âyet, hadis, Ashab-ı kiram, müceddid, müçtehid, müfessir, ehl-i takvanın uygulamaları varken; acaba “Namaz kılmanıza gerek yok!” diyenlerin derdi ne? Kur’an’a uyup ibadet, zikir ve namaza teşvik edeceğinize tam tersini yaparak kime, neye hizmet ediyorsunuz?

Ve bir sual daha: Kur’an’ı siz tefsir edeceksiniz de Resulullah (asm) tefsir etmeyecek mi?

Yegâne hidayet kaynağı Kur’an’ın, ilk, en geniş, en mükemmel açıklayıcısı Peygamberimizin (asm) hadisleri ve Sünnet-i Seniyesi değil midir?

“Kur’an bize yeter!” diyorsunuz. Peki, “Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur” (Nisa Suresi, 80), “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Haşr Suresi, 7) mealindeki onlarca âyet sizi Resulullah’a (asm) ve Sünnet-i Seniyyesine göndermiyor mu? Hani Kur’an size yetiyordu?