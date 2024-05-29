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29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Vatandaş geçimi, iktidar seçimi kaybetti!..

Ali FERŞADOĞLU
29 Mayıs 2024, Çarşamba
● Müstebitler önce hak-hürriyet arayanı sustururlar, sonra topluma kan kustururlar!

● “Şeytandan beter deccalın şerrini” yok eder duâ, yakar kül eder “Beşinci Şuâ!”

● Bütün ilâçlar acı, tüm acılar ilâçtır ey sofi hacı!

● Tek adamcılık, başkaları açlıktan ölse de “tok adamcılıktır!”

● Bakar mısınız şu işe; sebep olduğu ve vaat ettiği halde “Dur!” diyemiyor kötü gidişe!

● Rıza gösteren kadere, çare bulur hüzün, elem, endişe ve kedere!

● Ne açgözlü aç canavarlarsınız ki, kul hakları dahil her şeyi yediniz yine de doymadınız!

● Her kişi olmak kolay, mârifet mert kişi, er kişi olmaktır!

● Masum-mağdura zulmeden sârik sırık, kalbi yarık, vicdanı harik, sonu “azâbü’l-harîk!”

● Kelâmın cemâli, mütekellimin kemâlinin cemâlindendir.

● Hak, hürriyet düşmanı müstebit gibi “kaliteli bir mal, derin bir cehûl” görmedim!..

● Fiili, ayni, nakdi, özlü, sözlü helâllık almayan ister tekkeye, ister Mekke’ye gitsin, kurtarmaz!

● Çalışıp terakki etmeyenin “yükseklik korkusu!”, uyuşukluk, atalet, tembellik yargısı var!

● Haç ile Hilâl ile haram ile helâl çizgisine dikkat etmeyene ervâh-ı habise eyler hulûl!

● Hakiki mü’min “Ne yiyeceğim!” değil, “Ne yedireceğim; yarın Hakkın divanında ne diyeceğim!” diye düşünendir!

● Çocuklara mutlu değil, umutlu olmayı öğretin! Zira, umutlu mutlu, umutsuz mutsuz olur!

● Akran zorbalığı devede kulak, ekran zorbalığı kulakta deve gibidir!

● Allah dağa göre kar, kalbe göre âr, sa’ye göre kâr, duâya göre fer, gönle göre yâr verir!

● Kendine gelmeyenler bana gelir! (Ruh doktoru)

● Hasımı ile hısımı ayırt edemeyen hısımı kendine hasım, hasımı hısım eder!

● Bana gelemiyorsun, bâri kendine gel!

● Hapçı, hopçu, popçu, topçu, lüpçüden rol model olmaz!

● Çok yiyen köz yer içi-dışı yanar; az, öz yiyen haz yer!..

● Bile bile âciz olan tâciz olur, göz göre göre haciz olur, zillete düşer!

● Gelişmiş ülkeler “bilim-kurgu” filmleriyle ülkelerini ileriye taşırken, iktidar “burgu, ok, yay, kalkan, kargı, sargı” dizileriyle toplumu geriye sürüyor! 

● “Namaz nemiz olur?” derseniz dünümüz, günümüz, bugünümüz, yarınımız temiz olur!

● Az, öz ye, büyük lokma yeme, kem söz eyleme, kem söz yeme!

● Susun: yakıyor şek, şüphe ve sorular; su sun ey saki “eczahâne-i Kur’ân’iyeden tiryâkı!”

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