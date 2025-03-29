ŞİİR

Kat kat bir barikat kurulmalı. Esarete geçit yok, diye. Kabalık yol bulup geçmesin. Barikat… deyip geçme! Geçemezsin zaten… Su içmediysen ceylanların elinden. Eline bir demet hürriyet al. Diline bahar türküleri dola… Açılır kat kat barikat. Bir yol bul kendine. Ay ışıkları gibi taze Gecelerden gündüze… Gitmek istiyorsun göklere. öteler ötesine… Güllere gülesiye… Bir şey tutuyor seni. Uyutuyor bir ninni gibi… Masalların sahibi… Mekân dar diyorsun. Zaman çok sabırsız… Ve zafer diliyorsun. Biliyorsun yol uzun… Oyalanmak yoruyor seni. Buldun mu yol elbiseni. Bir kahve yapayım madem! Madem köpük gibi bu dünya… Bir sırrı sıyırır gibi. Uzaklardan bir meltem gibi… Dantel gibi iç içe… Duadan barikat ellerin…

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