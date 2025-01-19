Bilgin Abi’nin günlük defterinden (19)

Selim Ali, hayatın kıyı köşesini, içinin acısını ve neşesini görmene şiir iyi aynalardan biridir.
Anlasan da anlamasan da arada şiir oku. İçinden ve de sesli… Konuşurken araya şiirler serpele.
Mısra; kapı diye geçer sözlükte. Şiirin ne kapılar açtığını bilemezsin kalpte.
Şiirin hayatta ne kadar yer tuttuğuna dair Bilgin Abi diyor ki: “Şiir kuraklığın dayanılmazlığında; çiseleyen bir yağmurdur.”
Bugün, Bilgin Abi’nin şiir için günlüğüne düştüklerini okuyacaksın anlaşılan, Selim Ali. Bakalım -kısmen de ismen de olsa- şiirin haritası, atlası, ekvator, meridyen çizgileri, kalplerdeki izdüşümü, faraziyesi, terazisi, hatt-ı ruhuna dair nelermiş; dinleyelim. Fon olarak beğendiğin bir neyzen de misafirimiz olabilir; iyi olmaz mı bir ney üflentisi!
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ŞİİRİN GELİŞİ
Şiir bir sır gibi dolanır gözlerinin içinde derken bir fısıltı yüreğinde; derken derken kelimeler bir bahar gibi çiçeğe durur.
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ŞİİR: AÇIK/KAPALI KUTU
Şiir açılmamış ve belki hiç açılmayacak hediye paketidir.
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ŞİİR VE AHENK
Şiir vezinsiz ve kafiyesiz olabilir ama ahenksiz, terazisiz olamaz.
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ŞİİR: RİKKAT VE DİKKAT
Şiir bıçak sırtı sözlerdir.
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ŞİİRİN ADRESİ
Şiir korkutmaz ama ürpertir ve de ürkütür çünkü şiir dünya türküsüdür.
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ŞİİR NEDİR?
Şiir gecede bir horoz sesi, seherde o (incecik) bülbüller, güllerin dayanılmaz daveti, aşkın her dildeki sûretidir.
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Şiir “yenmez” ve yenilmez de… ama okuyan tatlı bir mağlubiyete/ teslimiyete mazhar olur. Bu, okuyanla ilgilidir elbet. Haa şu da var ki… şiir şairini teslim almış [ve susturmuş]sa işte o şiirdir.
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ŞİİRİN TARİFİ ŞİİRDİR
Şiir nedir, diye soruyorlar da bunun tarifi yoktur ya da bu her şiirde yeniden cevabını bulur.
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SEZDİRİŞ VE SIZDIRIŞ
Şiir imâdır.
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ŞİİR TEK KİŞİLİK Mİ?!
Sen şiirini söyle; kimseler okumasa da kendine…
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ELEĞİM SAĞMA
Şiir gökyüzüne düşen eleğimsağmadır.
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ŞİİRİN SESİ
Şiir bağırmaz, çağırmaz; duyulur duyulmaz bir sesle seslenir.
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ŞİİR: KILI KIRK EYLEMEK
Kaba bir devlet adamı olamayacağı gibi kaba bir şair de göremezsiniz. Şiir kıldan da ince bir şeydir de ondan…
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ŞİİRİN FAYDALARINDAN
Şiir savaşları durdurmanın en kestirme yoludur.
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REÇETE-İ AŞK
Şiir aşkın reçetesidir.
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UKDE-İ ŞİİR
Şair olmayı isteyip de olamamışların şiir içinde hep ukde kalmıştır.
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ŞİİRİN BAKIŞI
Şiir gözlerinizin içine bakar durur; gözünü şiirden kaçıranlara… duyurulur.
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SEVGİLİ VE BASTON
Şiir bir sevgili gibi… yaşlanmışsınız da elinizde bir baston gibi…
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TAKLİT
Şairi güldüren taklittir; öldüren de…
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ŞAİRİN YOLCULUĞU
Şair, Kainat Sarayı’nın nakış nakış inceliklerinin peşinde seğirtirken aslında -bilerek bilmeyerek- Saray’ın Padişah’ının peşindedir.
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HERKES BİRER ŞAİR Mİ?!
Aslında hemen herkes şairler gibi duyar, hisseder ancak çok azı -azın azının azı- bunu söze, yazıya döker ve onların arasından seçilir şairler. Yaza, çize, söyleye; icabında susuz, uykusuz oluyorsa oluyor bu işler; olmayanları nerden bilelim?!