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1 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Bilgin Abi’nin günlük defterinden (7) - Ân diyarı (91)

Ali HAKKOYMAZ
01 Aralık 2024, Pazar
Selim Ali’nin canı sıkkındı. Hayat durmuş muydu bir yerlerde?

Bir de hep aynı yüzlerle yüz yüze gelmenin verdiği o eksi enerji… Zamanlar birbirine mi benziyordu? Doğan, batan günler: “Tekrarını ömrün eder ilan.” dediği miydi şairin? Anlaşılan böyle durumlarda Bilgin Abi’nin günlüklerine dalıp giderek rahatlayacaktı. İyi de oluyor; birçok konuya öteki pencereden bakmanın keyfi de bir başkaydı; hani!

HÜRRİYET 

Hürriyet, abi, hürriyet...

Ötesi sefalet...

CİMRİ

Kaz gelecek yerden; tavuk esirgenmez, diye bir söz yerleşmiş kulağımıza… Ya Cennet gelecek yerden; dünya es-irgenir mi? Bu, pespâye esirgeme olur ki…pes yani! Cimriliğin bu kadarına söylenecek sözler de esirgenmez; kolla kendini! 

ÂCİZ VE FAKİR

Ne yaparsan yap; güçlü değilsin. Dünyayı satın alsan; güneşi alamazsın. Alsan n’olacak; hiç! Mevsimlere sözün geçmez ki. Bir kelebek uçuramazsın, bir gülü açtıramazsın da bu neyin böbürlenişi? Git şurdan; gel buraya! 

SAVAŞ VE BARIŞ

Savaş yarışında herkes kaybeder; barış yarışında herkes kazanır!

ÖLÜMSÜZLÜĞÜ GÖRMEK

Öleceğimizi bile bile; (güle güle) yaşıyoruz!

Kışlarda ölerek, baharlarda dirilerek... Ölümsüzlüğü gördüğümüzden olsa gerek!

KALEM VE KILIÇ

Sorsalar: “Kalem, kılıçtan keskin!” deriz. Deriz de... boyuna kılıcı bileyleriz. Kalemin ucunu paslandırırız; nedense!

Ne; dense?

DOKTOR VE ÖĞRETMEN

Doktor yanlış ilaç verince bedenimiz; öğretmen (yanlış kelime) verince ruhumuz yaralanıyor ve belki ölüyor! Birini görüyoruz; öbürüne körüz... Bu nasıl  gaflet?!

HIRSLARA VEDÂ

Çok şeyi çook; çok abartıyoruz da...

Hem; ölümlü bir dünyada değil miyiz!

Vedâlara alışsak iyi olur; hırslarımız     durulur biraz!

KONUŞ/AMA/MAK

Doğruları/yanlışları en yakınlar sakin sakin konuşamazken; öte/ki/lere nasıl gider ki hakikat! Önce aramızda medenî olalım; yoksa ötesine lafügüzaf derler.

HABERLERİN HABERİ

Berberdeyim. Televizyon ana haberleri sunuyor; söz-üm ona. “Yavru haber” bile yok. Haberlerde, haber arıyorum; yok. Ne kadar il-gisiz şeyler... İnsan merakı çok gereksiz şeylerle heba edilir mi!

Sunucuların diksiyon ve hitabeti oturmamışlar da işin başka acı yönü… Ya yüzü asıklara ne demeli?

Hakkın hatırını gütmeleri gerekirken; hatır güdüyorlar. Benim bildiğim; halkın haber alma hakkı diye bir şey var da... yok. Yok; bu haberler böyle yanlı taraflı devam edecekse; baştan söyleyin: “Bu haberleri dinlemeseniz de olur.” diye... Dünyamıza, ahiretimize faydası olmayan şeylerin haber değeri mi olur! Bu nasıl geveze bir çağ böyle! Haberlerin ortak özelliği; kokmaz bulaşmaz oluşu... 

Koskoca sonbahar geldi gidiyor; bir haber değeri yok, ha! Dünyanın bu kadar boşluğa düşeceği aklımın köşesinden geçmezdi; o da oldu. Güya radyo televizyonculuk diye okullar da var.

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