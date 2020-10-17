Hekim: Said Nursî Reçetesi: Hastalar Risalesi

“Bir doktora görün!” diye başlıyor hikâye. Sonra... Doktor doktor geziyorsun. Tahliller, tahminler... İlâç, iğne, ve saire... Sonra... Evham nöbetleri... Hastalık hastası olmak da var. Ölene kadar... diye abartılan ilâçlar... Meselâ kitap yazsa reçeteye doktorlar!

Meselâ Hastalar Risalesi... Meselâ bir hikâye, şiir antolojisi... Doktor, hastane, kontroller, gel git... Zaten okullarda geçiyor ömrün yarısı... Askerlikti, iş aramaktı... Yaşamak nerede peki? Vakit bu kadar yok ki... * Doktor! Bugünlerde yaşadığımın farkında değilim; Gökyüzüne vakmayı unuttum doktor! Nefeslerimi duyamıyorum. Ellerimi bile göremiyorum. Gözlerim aynalarda kayıp... Ayıp değil ya doktor; Diplomalarım hastalıklı... Adımı unutuyorum çok zaman; İlâcın, macunun var mı; kendimle yaşamaya? Yıldızlara göz kırpırılırmış meğer! Meğer her nefes taptaze bir hediye imiş! Gafletime bir çare doktor! * Doktorlar ab-ı hayat yazıyor da sanki poşet dolusu ilâçlarla dönülüyor. Sonuç?!... Bu araştırıcıların işi de; görülen o ki... hastalık teşvik ediliyor gibi... Dertlerin çoğalması hayra alâmet değil. Ruhsuz tedavi yolları; yol olmasa gerek! * Doktor Bey ilâç yazmakla meşguldü. Hastasına bakacak durumda değildi! Hem sırada “başka hasta”lar vardı! * Adım başı hastane, eczane sağlıklı değil... Adım başı kütüphane, çeşme, lokanta, park. bahçe, tebessümlü, selâmlı yüzler arıyorum. * Doktor kontrolü dışında ilâç kullanmayın, gibi atasözüleştirilen lâflar var ya... Peki, araştırma neticesi yüzde yetmiş isabetsiz ilâçlar ve yani dolayısıyla doktorlar ne olacak?!... (İşini Lokman Hekim gibi yapanlara ne diyebiliriz ki... Selâm onlara...) * Doktor bağımlılığımız had safhada... Torba torba ilâçları eve taşımakta bir beis görmüyoruz. * CAN TAHLİLİ Şuram ağrıyor, demeyegör! Kalemini, gözlüğünü çıkarıyor doktor; Yazıyor da yazıyor. Ne yiyip içtiğini sormuyor. Önce bir hoş geldiniz, de! “Can tahlili” diye bir şey var; “Kan tahlili”nden çok önce! * İpek gibi elleri... Şahin gibi gözleri... Aslan gibi yüreği... Bu da bi’ doktor tarifi... * DERDİME Bi’ ÇARE DOKTOR! Farkında olmadan oldu; Gözlerim kamaştı önce, Kalbimde bir titreme, Ruhumda sakin bir beste... Dedim ya nasıl olduysa oldu! Dünya durdu sanki! Kurtlar kuşlar sustu! Bir şey tutuştu birdenbire. Adını koymadım olanların; Bir hazzı vardı bende kalanların. Adresi değildi burası yalanların; Adını yeniden koydum zamanların. * SİLÂHLARA VE İLÂÇLARA VEDA Nüfus artıyor şu, bu da... Hastalar, hastalıklar ne çok artıyor! Artıkça hastaneler, ilâçlar çeşitlendikçe; Hastaneler dolup dolup taşıyor. Bu işte bir bit yeniği var. Çok para var işin ucunda. Yeni bir roman daha yazmalı; Silâhlara Veda’dan sonra: İlâçlara Veda... * Bir teklifim var: Dünyanın başının döndü/rüldü/ğü bu asırda, Hastalar Risalesi bütün dillere çevrilse... (Ki birçok dile çevrildi zaten.) Yazsam buraya uzun bir liste tutacak doktor ağabey ve kardeşlerim reçetelerine Hastalar Risalesi’ni yazsa... Dünyaya böylece ön ayak olsalar. Ömrünün büyük bir kısmı ağrılı, sancılı Said Nursî’nin işine odaklanıp evhama kapılmayışı önümüzde bir örnek olarak duruyorken... bizim bu telâşımız normal olabilir mi! Yirminci Deva’da hastalıkların genel bir teşhis ve tedavisi özetlenmiş. Herhalde Hastalar Risalesi durup dururken yazılmadı. Teklifim arada kaybolmasın: Bu kitapçığı yedi milyara ulaştırmak için ne yapacaksak bugünden tezi yok; başlayalım. Hattâ kapağından baskısına değişik bir çalışma bir yarışma ile de olabilir.

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