"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ya hürriyet, ya da hürriyet

Ali HAKKOYMAZ
22 Mayıs 2021, Cumartesi 00:02
Benden söylemesi...

Bu iş şakaya gelmez. Hürriyet denilen sihirli kavramı; çok da kavramış değiliz. Hürriyet olmadan da işler yürür sanıyoruz. Hürriyetin olmadığı yerlerde riyakârlık alır başını gider. Kimse bir şey keşfedemez. Kavuk sallamak, münafıklık, korkaklık, ürkeklik meslek olur. Evet efendimciler köşeleri tutar. Teşebbüs ruhu çöker. 

Kitap satışlarının düşük olduğu yerlerde, hürriyetin adı sanı pek okunmaz. Ki... hürriyetten zarar gelmez. Asr-ı Saadet hürriyetin zirve yaptığı zamanların adıdır. Hürriyet diye bir derdiniz yoksa; bu dertsizlik insanlığın ölümü demektir. Hürriyet neymiş; haydi bir sözlüğe bakalım. Sadece sözlüklerde kalmış olmasın bu nazlı ve nazenin güzel!

*

İnsan olmanın, gelişmenin dibacesi, ilk basamağı, dayanağı, formülü: Her şartta hürriyet...

*

Hürriyetin olmadığı zaman ve mekânlarda içinizde bir ses dolanır durur: “Olacağı buydu!”

*

Okullardan şair, yazar, bestekâr çıkar mı; çıkmaz. Çıkmaması değil; çıkması anormal olurdu. Sanatın hammaddesi hürriyettir. Okullarda olmayan da işte bu “hammaddedir.”

*

Hürriyet güzel bi’ şey kardeşler...

İnsanlık buradan başlar.

Kimse kimseye karışmaz.

Gökyüzüne korkusuz bakılır buradan.

Çocuklar masal gibi...

Aşklar hep diri burada...

Bir efsane bestesi hürriyet...

Gökten herkese elmalar düşer.

Herkes kendi kerevetine çıkar.

Zincirler kaçıp gider.

Ağıtlar diner.

Zulüm siner.

Hürriyet iyi bi’ şey kardeşler...

*

İstibdata âşık olanlar bilsinler ki insanlık müstebitlere değil; hürriyete âşık...

*

Bak! Hürriyetin başına bir iş gelirse; ikimizin de hayatı tehlikeye girer. Hürriyetsizlik; insanlıksızlığın ta kendisidir. Hürriyet o kadar tatlı, berrak, şeffaf, lâtif, nâzik, nazif bir şeydir ki... bana, baharın bütün renkleri, sesleri, zamanları gibi gelir. İnsanın hürriyeti sevmesi; kendisini sevmesidir.

*

Sordular: Önce hürriyet mi ekmek mi? Bazıları hürriyet dedi bazıları ekmek... Hürriyet diyenlerin karnı doydu; yüzü güldü. Ekmek diyenler; aç, susuz, perişan... Bir nicedir tercihimiz ekmek... 

Netice: Ne ekmek... ne hürriyet...

*

Yeter ki hürriyet olsun; bahar gelir oraya.

*

Ya hürsün ya robotsun; karar sende (mi?!)

*

Hürriyet bütün güzelliklerin toprağıdır.

*

Hürriyeti görmek istersen kuşlara bak!

Alnına değen rüzgârı okşa!

Gökyüzüne uzan alabildiğine!

Çocukların tebessümüne dokun.

Kır çiçekleriyle dertleş!

Denizine koşan akarsulara el et!

Hürriyet her derde deva...

Benim de selâm ve muhabbetlerimi söyle!

Olur ya bir gün görürsen şayet!

*

Şu, hürriyet olmasa da olur, gibi yaşamak yok mu; hayatı, insanlığı öldürmek bu...

*

Hürriyetten anlamıyorsan; anladığın hiçbir şey yoktur. 

*

Hürriyet ya da zenginlik ya da ümidin en aydınlık penceresi ya da saadet...

*

Hürriyetin kanatları yaralı ise bir sürünme vardır oralarda.

*

Hürriyet ne demek? 

Hürriyet bahar demek... 

Sevincin coşması... 

Tebessümün, çiçeklenişin fotoğrafı... 

Kelepçelerin bir köşede paslanışı... 

Keyfin köşe koltuklara yaslanışı... 

İnsanlığın şahlanışı, zirvesi... 

Hayatın adı...

*

Karşı taraf konuşturulmuyorsa; bu taraf konuşuyordur. Bu tarafı da dinlemem; karşı taraf susturulmuşsa. Zira insanın öteki adı hürriyettir. Anlamadım, diyorsan diyeyim o zaman. Hürriyetin olmadığı yerde gece gündüz karanlıktır. Aynalara bile bakmak istemezsiniz. Ağzınızın tadı kaçmış, gönlünüzün muradı acımıştır.

*

Bak, oğlum! İnsanın insanca yaşayamadığı şeylerin hepsine istibdat denir.

Oğlumla Konuşmalar

*

Hürriyetle esaret, aydınlıkla karanlık, dostlukla düşmanlık bir arada olmaz; biri geldi mi öteki gider.

*

Dünyanın kalbi hızlı atıyor, diyecektim. Gözü önünde dünyanın bombalanan çocuklar dikildi önüme: “Hangi kalbi?!...” diye dikti gözlerini, gözlerime.

*

Adres... soruyorsan; Hürriyete gel;

Oradan her yere gidilir.

*

Kimse getirmese bile...

Al, getir şu demokrasiyi, hürriyeti, adaleti.

İnsanlığı... diyorum yani!

Hani, hani, hani!

Bıktım bu kusur döngülerden;

Anla beni!

Okunma Sayısı: 64
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM uzmanlarından UCM'ye Filistin çağrısı

    Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem

    Sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    İsrail'n Mescid-i Aksa cemaatine müdahalesinde 20 kişi yaralandı

    İspanya ile Fas arasındaki kriz sürüyor

    AB: Filistin-İsrail sorununu, sadece siyasi çözüm sona erdirebilir

    'Rusya’nın saldırgan tavırları nedeniyle tetikteyiz'

    İsrail'i eleştiren çalışanının görevine son verdi

    Rusya: Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

    DSÖ: Salgın sebepli ölüm sayısı 2-3 kat daha fazla olabilir

    İsrail, 11 günde 232 Filistinlinin daha katili oldu

    Hindistan'da günlük ölüm sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı

    WhatsApp ile ilgili önemli duyuru

    Meteoroloji'den Marmara'ya ''kuvvetli sağanak'' uyarısı!

    Gazze'deki ateşkes yürürlüğe girdi

    İflas yangınına benzin döktüler

    Esnaf: Dükkânları açın yeter

    Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere de maket uçaklarla saldırı girişimi

    BİK’te skandal

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Her avcı savcı olamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beledü’l-Emin: Kudüs
    Muhammet ÖRTLEK

    Lübnan’da açlık krizi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık İsrail’e itiraz ediyor
    Cevher İLHAN

    Filistin dâvâsından “siyasî rant” ucuzluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu da lâf mı şimdi?
    Mehmet ÇETİN

    Muzaffer Çetin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.