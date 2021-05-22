Ya hürriyet, ya da hürriyet

Benden söylemesi...

Bu iş şakaya gelmez. Hürriyet denilen sihirli kavramı; çok da kavramış değiliz. Hürriyet olmadan da işler yürür sanıyoruz. Hürriyetin olmadığı yerlerde riyakârlık alır başını gider. Kimse bir şey keşfedemez. Kavuk sallamak, münafıklık, korkaklık, ürkeklik meslek olur. Evet efendimciler köşeleri tutar. Teşebbüs ruhu çöker.

Kitap satışlarının düşük olduğu yerlerde, hürriyetin adı sanı pek okunmaz. Ki... hürriyetten zarar gelmez. Asr-ı Saadet hürriyetin zirve yaptığı zamanların adıdır. Hürriyet diye bir derdiniz yoksa; bu dertsizlik insanlığın ölümü demektir. Hürriyet neymiş; haydi bir sözlüğe bakalım. Sadece sözlüklerde kalmış olmasın bu nazlı ve nazenin güzel!

*

İnsan olmanın, gelişmenin dibacesi, ilk basamağı, dayanağı, formülü: Her şartta hürriyet...

*

Hürriyetin olmadığı zaman ve mekânlarda içinizde bir ses dolanır durur: “Olacağı buydu!”

*

Okullardan şair, yazar, bestekâr çıkar mı; çıkmaz. Çıkmaması değil; çıkması anormal olurdu. Sanatın hammaddesi hürriyettir. Okullarda olmayan da işte bu “hammaddedir.”

*

Hürriyet güzel bi’ şey kardeşler...

İnsanlık buradan başlar.

Kimse kimseye karışmaz.

Gökyüzüne korkusuz bakılır buradan.

Çocuklar masal gibi...

Aşklar hep diri burada...

Bir efsane bestesi hürriyet...

Gökten herkese elmalar düşer.

Herkes kendi kerevetine çıkar.

Zincirler kaçıp gider.

Ağıtlar diner.

Zulüm siner.

Hürriyet iyi bi’ şey kardeşler...

*

İstibdata âşık olanlar bilsinler ki insanlık müstebitlere değil; hürriyete âşık...

*

Bak! Hürriyetin başına bir iş gelirse; ikimizin de hayatı tehlikeye girer. Hürriyetsizlik; insanlıksızlığın ta kendisidir. Hürriyet o kadar tatlı, berrak, şeffaf, lâtif, nâzik, nazif bir şeydir ki... bana, baharın bütün renkleri, sesleri, zamanları gibi gelir. İnsanın hürriyeti sevmesi; kendisini sevmesidir.

*

Sordular: Önce hürriyet mi ekmek mi? Bazıları hürriyet dedi bazıları ekmek... Hürriyet diyenlerin karnı doydu; yüzü güldü. Ekmek diyenler; aç, susuz, perişan... Bir nicedir tercihimiz ekmek...

Netice: Ne ekmek... ne hürriyet...

*

Yeter ki hürriyet olsun; bahar gelir oraya.

*

Ya hürsün ya robotsun; karar sende (mi?!)

*

Hürriyet bütün güzelliklerin toprağıdır.

*

Hürriyeti görmek istersen kuşlara bak!

Alnına değen rüzgârı okşa!

Gökyüzüne uzan alabildiğine!

Çocukların tebessümüne dokun.

Kır çiçekleriyle dertleş!

Denizine koşan akarsulara el et!

Hürriyet her derde deva...

Benim de selâm ve muhabbetlerimi söyle!

Olur ya bir gün görürsen şayet!

*

Şu, hürriyet olmasa da olur, gibi yaşamak yok mu; hayatı, insanlığı öldürmek bu...

*

Hürriyetten anlamıyorsan; anladığın hiçbir şey yoktur.

*

Hürriyet ya da zenginlik ya da ümidin en aydınlık penceresi ya da saadet...

*

Hürriyetin kanatları yaralı ise bir sürünme vardır oralarda.

*

Hürriyet ne demek?

Hürriyet bahar demek...

Sevincin coşması...

Tebessümün, çiçeklenişin fotoğrafı...

Kelepçelerin bir köşede paslanışı...

Keyfin köşe koltuklara yaslanışı...

İnsanlığın şahlanışı, zirvesi...

Hayatın adı...

*

Karşı taraf konuşturulmuyorsa; bu taraf konuşuyordur. Bu tarafı da dinlemem; karşı taraf susturulmuşsa. Zira insanın öteki adı hürriyettir. Anlamadım, diyorsan diyeyim o zaman. Hürriyetin olmadığı yerde gece gündüz karanlıktır. Aynalara bile bakmak istemezsiniz. Ağzınızın tadı kaçmış, gönlünüzün muradı acımıştır.

*

Bak, oğlum! İnsanın insanca yaşayamadığı şeylerin hepsine istibdat denir.

Oğlumla Konuşmalar

*

Hürriyetle esaret, aydınlıkla karanlık, dostlukla düşmanlık bir arada olmaz; biri geldi mi öteki gider.

*

Dünyanın kalbi hızlı atıyor, diyecektim. Gözü önünde dünyanın bombalanan çocuklar dikildi önüme: “Hangi kalbi?!...” diye dikti gözlerini, gözlerime.

*

Adres... soruyorsan; Hürriyete gel;

Oradan her yere gidilir.

*

Kimse getirmese bile...

Al, getir şu demokrasiyi, hürriyeti, adaleti.

İnsanlığı... diyorum yani!

Hani, hani, hani!

Bıktım bu kusur döngülerden;

Anla beni!