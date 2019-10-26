"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Derd-i maişet ve görenek belası

Bayram ASLAN
26 Ekim 2019, Cumartesi

“Aziz, sıddık kardeşlerim; 

Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, bu gaflet mevsimi olan baharda ve derd-i maişet belâsında, Risale-i Nur fütuhatında devam ediyor.” (Kastamonu Lâhikası)

Bediüzzaman Hazretleri, lâhikalarda çok yerde geçim kaynağının bir belâ olduğu ifade ediyorlar.

Halbuki insanlar işlerinin çok iyi olmasına seviniyorlar.

Peki herkesin sevindiği bir şeye Said Nursî Hz.leri neden belâ diyor hiç düşündük mü..?

Bir çok insan cam parçası hükmündeki dünyayı, bilerek ve severek neden elmas derecesindeki ahirete tercih edebiliyor..?

Oysa “Dünyanın bin sene mesud hayatı Cennetin bir senesine denk gelmediğini” Risale-i Nur okuyucuları ezberlemiştir.

İnsan nasıl bile bile Cenneti ihmal edip dünyaya hasr-ı nazar eder.?

Ehl-i dalâlet dünyayı öyle cazip hale getirdiki, ehl-i iman insanlar bile dünyanın geçici cazibesine kapılabiliyor.

Son model akıllı arabalar, akıllı telefonlar, akıllı ultra lüks evler insanın aklını başından aldı.

Dünyanın cazibesine kapılarak sersem oldular.

Sersem olduğumuzdan en değerli varlığımızı aldılar bizden.

“Eyvah.! Aldandık şu dünyayı sabit, hayatımız ise ölümsüz zannettik, o zan sebebiyle ömrümüzü bütün bütün bütün zayi ettik...” diyemedik..

Neden böyle olduk, acaba?

İktisad ve kanaat en büyük zenginliğimiz olmalıydı.

Düşük modelli bir arabaya binsek millet ne der diye daha fazla çalışmaya başladık.

Çocuğum telefonu arkadaşlarının yanında çıkarmaktan utanmasın diye, son model telefon almak için daha çok çalışmalıyım diye düşünmeye başladık. 

Bizim hanım, Fatma’nın Ayşe’nin evini ve mutfağını gördüğünden daha güzelini istiyor diye daha çok çalışmalıyım dedik.

Ah şu gelenek görenek belâsı..

Onda varsa bende de olması gerekir tuzağı.

 O lüks şatafat içindeki hayatı muhafaza etme korkusu. Var olduğum konumdan düşersem itibarım ne olacak endişesi.

Yarına kalacağımıza dair elimizde bir senet olmadığı halde, emeklilik hesabı ve açlık korkusu...

Gel gör ki nefis ücreti peşin şeylere koşuyor.

İnsanız işte, meyyaliz. Çalışırız hiç ölmeyecek gibi. Daha çok iş, daha çok çalış daha çok hırpalan…

Çocuğunla, ailenle en güzel anları yorgunluk yüzünden doyamadan yaşlılığa adım adım gitmek.

Sizi, Tv ekranlarında ve akıllı telefonlardan izlediğiniz dizilerden nasıl mutlu olunur diye oyalasınlar, aklınızı başınızdan alacak tatil yerlerine teşvik etsinler…

Halbuki gerçekler öyle mi?

Değil tabiî ki.

Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi, “rızk-ı mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcâtı gayr-ı zaruriye hâcât-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek belâsıyla tiryaki olup, terk edemiyor.” (19. Lema)

Öyle bir belâ ki, bizi okumaktan alıkoyuyor.

Öyle bir belâ ki, ailemizle az zaman ayıramıyoruz.

Öyle bir belâ ki, nesebi kardeşten daha yakın kardeşlerimize gidip gelmekten imtina ediyoruz.

Biz dünyada birşeyler kazanmaya çalışırken, muhakeme gücümüz azaldığından, dinini dünyaya satan bedbahtlar bizleri de maişet derdiyle avlıyorlar.

Bu belâdan kurtulmanın çaresi, Nurlar’ı çok okumak, hizmette geri çekilmemek ve ne olursa olsun hizmet arkadaşlarıyla müfritane irtibat içinde kalmaktır.

Nasıl ki dünya ehli bir işte çalıştığı halde haftada iki üç gün iki üç saatini spora ayırıyorsa ben neden, beni hem bu dünyada mesud edecek hem Cenneti kazandıracak iman dersine gitmiyorum diye dertlenmeliyim…

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

    Gazze alarm veriyor!

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

    Peskov: Rusya, TSK ve terör örgütü YPG'nin arasında durmayacak

    Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

    Örnek istifa

    E-haciz vatandaşı fena vurdu

    AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

    Barış Pınarı Harekâtı her şeyi örtebiliyor mu?

    92 bin KHK’lı için karar verildi

    Türkiye ile ABD arasında yeni kriz: Terörist Mazlum Kobani

    İslâm medeniyeti ABD’de tanıtıldı

    Ülke çapına yayıldı: Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    California'da yangın alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi!

    KDK'den sınav ücretlerine ilişkin açıklama

    Guterres'ten Keşmir çağrısı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Takviye birlikleri Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

    Harekât, Esad’a kazandırdı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Şehidiniz kalem kırdı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Kur’an yasağında yine aynı hikâye
    Genel

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler
    Risale-i Nur'dan

    Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk
    Cenk ÇALIK

    Kedilerin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” diyor
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kelimeleriniz’ hayat kalitenizden haber veriyor
    Osman KOYUNCU

    Sahabe mesleği ve tarikatlar
    Rifat OKYAY

    Allah’ım bizi hislerimize esir ettirme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.