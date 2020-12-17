2021’de çekirge istilâları yaşanabilir

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen çekirge istilâları bu yıl tarımda ciddî zararlara sebep oldu.

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin yumurtalarını tarlalara bıraktığına dikkat çekerek, istilâların 2021’de de yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri anlattı. T24’deki habere göre Çekirgelerin yumurtalarını bıraktığı bölgelerin şimdiden gözlemlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Satar, “Geçen yıl ülkemizin birçok yerinde çekirge istilâları oldu. İlaçlamalarla bunlar bertaraf edildi. Bazı çekirgeler kışı ergin halde geçiriyor. Bu yüzden bunların gözlemlenmesi lâzım. Şu andan itibaren artık yavaş yavaş ekim zamanına girmeden bunların takibine başlanması lâzım. Erken olduğu düşünülebilir, ama dikkatli olmamız lâzım. Bazı çekirgeler, örneğin mısır çekirgesi kışı ergin geçiriyor.

Bizim bölgemizde şu ana kadar bir istilâya sebep olmadı bu çekirge, ama Elazığ yakınlarında bir İtalyan çekirgesi istilâsı gördük. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.