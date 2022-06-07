AB, elektronik cihazlar için standart şarj konusunda anlaştı

Avrupa Birliği, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazı ve standardı olması konusunda uzlaştı.

Bu şekilde üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılması zorunlu hale gelecek.

Avrupa Parlamentosu, 27 AB ülkesi ve Avrupa Parlamentosu'nun 2024 sonbaharına kadar Birliğe akıllı telefonlar, tabletler, konsollar ve dijital kameralar için evrensel bir şarj cihazı getirmeyi kabul ettiğini ve ardından dizüstü bilgisayarlar için ikinci bir aşamaya geçileceğini duyurdu.

Küçük ve orta ölçekli tüm elektronik cihazlara USB-C bağlantı noktası uygulayacak ve bu şekilde çevreye zararlı atıklar sınırlandırılmış olacak.

Tüketiciler de farklı cihazları için uyumsuz şarj cihazları biriktirmek ve bunlarla seyahat etmek zorunda kalmayacaklar.

En çok Apple etkilenecek

Lightning şarj teknolojisini savunan Amerikan devi Apple ise bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkıyor.

AB, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi amaçlayan yönetmelikle AB vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Sadece akıllı saat ve bileklik gibi çok ince cihazlar USB-C kuralından muaf tutulacak.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Dolayısıyla düzenlemenin en fazla Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.