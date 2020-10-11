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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Apple 5G uyumlu iPhone 12 serisini tanıtacak

11 Ekim 2020, Pazar 18:21
Apple yeni 5G teknolojisine uyumlu iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. "Apple'ın şu anda 5G'ye ihtiyacı var" diyen uzmanlar, teknoloji devinin gün yüzüne çıkaracağı farklı modellerin aynı zamanda farklı 5G hızlarına sahip olacağı görüşünde.

Wedbush analisti Dan Ives "Iphone 12'nin, 2014'te iPhone 6'dan bu yana Cook & Co. için en önemli ürün döngüsünü temsil ettiğine ve Apple'ın büyüme hikayesinde bir başka belirleyici bölüm olacağına inanıyoruz" diyor.

Birçokları da Apple'ın süper hızlı 5G telekom ağlarına göre tasarlanmış bir iPhone ile piyasaya çıkması için zamanın olgunlaştığını düşünüyor.

'Apple'ın şu anda kesinlikle 5G'ye ihtiyacı var'

"Apple'ın şu anda kesinlikle 5G'ye ihtiyacı var" diyen Techsponential analisti Avi Greengart, "ABD için değil, 5G'nin satın alma kararlarını yönlendirdiği Çin için" açıklamasında bulundu.

Hali hazırda Apple'ın bazı rakipleri 5G modellerini üretmiş durumda. Kablosuz veri miktarı ve hızında üstel bir sıçrama vaat eden 5G ağları, özellikle Çin'de yaygınlaştı.

Bu teknolojiyle cihazların hafiflemesi, daha serbest ve mobil hale gelmesiyle sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamlarının günlük hayatın bir parçası haline gelebileceği konuşuluyor. Bunun yanında 5G'nin, 4G'ye kıyasla daha yüksek güvenlik riskleri içerdiği de belirtiliyor.

Çin'de 5G telefon satışı çok daha fazla

Moor Insights & Strategy'den analist Patrick Moorhead de bu konuya dikkat çekiyor. "Çin'de Apple ile veya Apple'sız 5G gerçekleşiyor. Aslında, Çin'de 5G olmayan telefonlardan daha fazla 5G telefon satılıyor" dedi.

Yeni nesil 5G ağları, Güney Kore'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde de şekillendi.

'ABD'li operatörler 5G iPhone'a yatırımları haklı çıkaracak bir katalizör olarak bakıyor'

Yine uzmanlara göre ABD'li telekom firmaları 5G iPhone'a, bu ağlar için gereken büyük yatırımları haklı çıkaracak bir katalizör olarak bakıyor.

Moorhead, "ABD'li operatörler, Apple'ın ABD'de pedalı metale sokmak için 5G iPhone'u duyurmasını bekliyor" dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Apple, 5G, iPhone 12
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