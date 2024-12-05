Aşırı sosyal medya beynimizi çürütüyor

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi beyin çürümesi/beyin erimesi anlamına gelen “brain rot” oldu.

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Oxford’un 2024 yılı için seçtiği kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor. Oxford Sözlüğü tarafından hazırlanan altı kelimelik listeden kazananı belirlemek için 37 binden fazla kişi oy kullandı.

Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı amaçlıyor. Beyin çürümesi, “özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrimiçi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması” olarak tanımlanıyor.

Psikoterepist Tuba Karacan ise yılın kelimesini paylaşarak: “Oxford sözlüğünde 2024’ün kelimesi ‘brain not’ seçilmiş. Yani beyin çürümesi. Aşırı sosyal medya kullanımına bağlı zihinde gelişen arazlar. Ayrıca üzerinde düşünmeyi, merak etmeyi, gerektirmeyen çöp içeriklere fazla maruz kalmanın zihinsel kapasiteyi gerilettiği tespit edilmiş. Öylesine takip ediyorum demeyin. Kaydırıp geçtiğiniz her fazladan içerik beyninizi çürütüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi