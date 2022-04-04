Elon Musk Twitter'a ortak oldu

Tesla ve SpaceX’in patronu Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ın yüzde 9 hissesini alarak en büyük paya sahip kişi oldu.

Musk’ın satın alımının ardından sosyal medya devinin hisse değeri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 arttı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan düzenleyici dosyaya göre Musk, şirkette yüzde 9,2'lik pasif bir hisseye denk gelen yaklaşık 73,5 milyon hisse satın aldı. Hisselerin sayısı, Twitter kurucusu ve sosyal medya platformunda yüzde 2.25 hisseye sahip olan şirketin eski CEO'su Jack Dorsey'den dört kat daha fazla. Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre Musk'ın hisselerinin toplamı 2,89 milyar dolar değerinde. Geçtiğimiz ay attığı bir tweet'te Musk, yeni bir sosyal medya platformu oluşturmayı "ciddi bir şekilde düşündüğünü" söylemişti. Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. NTV

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