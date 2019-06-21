Huawei yaptırımlara rağmen bu 6 ayda 100 milyon telefon sattı

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin yaptırım kararına karşı 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin Ürün Hattı Müdürü He Gang'ın Huawei'in yeni akıllı telefonu Nova 5'i tanıttığı Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen etkinlikte, şirketin satış grafikleri ve ürünleriyle ilgili veriler paylaşıldı. Çin pazarı dışarısındaki ülkelerde şirkete ait cep telefonu satışlarının yüzde 40 oranında düştüğü belirtilirken, Huawei'in tepe yöneticisi (CEO) Rın Cıngfey (Ren Zhengfei), ABD'nin kendilerini kara listeye almasının bu sene sonu itibariyle şirkete 30 milyar dolara mal olabileceğini söyledi. Şirketin ayrıca dünyada en çok satış yapan akıllı saat markaları arasında ilk üçe yerleştiği belirtilerek, Watch GT serisinin 2 milyondan fazla sattığı ifade edildi. Euronews Türkçe

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