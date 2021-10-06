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6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

List ve MacMillan 2021 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi oldu

06 Ekim 2021, Çarşamba 16:24
2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Alman kimyager List ve İskoç asıllı Amerikalı kimyager MacMillan kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan "organokatalizi" geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı.

İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki oluşturduğuna ve kimyayı daha "çevre dostu" hale getirdiğine işaret edildi.


Benjamin List ve David W.C. MacMillan

Ödül, 2020'de "DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan 'CRISPR/Cas9' sisteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü" Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile Amerikalı biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verilmişti.

2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu. Ödüle Charpentier ve Doudna'dan önce 5 kadın layık görülmüştü. Marie Curie 1911'de, kızı Irene Joliot-Curie 1935'te, Dorothy Crowfoot Hodgkin 1964'te, Ada Yonath 2009'da ve Frances H. Arnold 2018'de ödülü kazanmıştı.

1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, "Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı" olmuştu.

AA

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