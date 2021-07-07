Microsoft'un Trump döneminde kazandığı dev ihale iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Amazon'un, haksız bir şekilde Microsoft'a verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdığı 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal etti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı bugün Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi Bulut ihalesini iptal etti ve sözleşme fesih prosedürlerini başlattı. Bakanlık, değişen gereksinimler, artan bulut iletişimi ve sektördeki ilerlemeler nedeniyle JEDI Bulut projesinin artık ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın, Müşterek Muharip Bulut Kabiliyeti (JWCC) adında yeni bir bulut projesi için çok paydaşlı ve süresiz yeni bir ihale başlatacağı ifade edilen açıklamada, Pentagon'un, Microsoft ve Amazon Web Services'in (AWS) yanı sıra Oracle, Google'ın sahibi olduğu Alphabet Inc ve IBM gibi kaynaklardan da teklif almayı amaçladığı bildirildi.

"Yeni tekliflere açığız"

Açıklamada ABD merkezli başka herhangi bir hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcısının Savunma Bakanlığının gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek için derhal sektörle ilişki kurulacağı ve pazar araştırmasına devam edileceği belirtildi ve hükümetin koşullarına uygun olmak kaydıyla yeni tekliflere açık olduğunun altı çizildi.

Projenin iptalinin ABD hükümetinin menfaatleri gereği kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, Microsoft'un iş ve yerleşim giderleri için ABD yönetimi ile şirket arasında bir müzakere yapılacağı ifade edildi.

İhtiyacın acil olduğunu ifade eden Pentagon kaynakları yeni Müşterek Bulut Hizmeti Kabiliyeti için ilk hizmetin Nisan 2022 itibarıyla tamamlanmasını umduklarını kaydetti.