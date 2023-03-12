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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Olağanüstü kuraklık

12 Mart 2023, Pazar 02:21
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, önceki yıllara göre yağışların azalması kuraklık riskini artırıyor. Meteoroloji’nin hazırladığı 3 aylık kuraklık haritasında BÖLGE, ‘olağanüstü kurak’ ve ‘çok şiddetli kurak’ olarak tanımlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 kasım, aralık ve 2023 ocak aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında, Doğu Anadolu Bölgesi “olağanüstü kurak” ve “çok şiddetli kurak” olarak tanımlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri sonucu sıcaklıklarda artış, yağışlarda da azalma olduğunu söyledi.

Barajlarda su seviyesi azalıyor

Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunduğunu ve küresel ısınmayla beraber kuraklık tehlikesi olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti: “Etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Gerek ülke genelinde gerek Doğu Anadolu Bölgesi genelinde son dönemlerde yağışların azalmasına paralel olarak barajlarda su seviyesinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Su seviyesinin azalması ciddi bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Barajlarda su seviyesinin azalması içme ve kullanma suyu ve tarım açısından ciddi tehlikeler öngörmektedir.”

Ağrı’da kar yağışlı gün sayısı azaldı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklimin etkili olduğunu ve bunun en fazla Ağrı’da kendini gösterdiğini belirten Kaya, yağışların daha çok kışın kar şeklinde düştüğüne işaret etti. Kaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ağrı’da 1960-2012 yılları arasında kar yağışlı gün sayısının ortalama 49,6 olduğuna dikkati çekerek, “Ancak son 5 yıllık 2018-2022 ortalama verilerine baktığımız zaman burada bunun 29 güne düştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir tehdit. Yağışın en önemlisi kar yağışlarıdır. Yağmur şeklinde yağan yağışlar genellikle yüzeysel akışa geçer ve zemini kısa bir süre neme doygun hale getirir ancak kar yağışları adeta bir yorgan gibi yüzeyi kaplar ve daha sonra yavaş yavaş eriyerek hem zemin toprağını hem de yer altı sularını beslemede çok önemlidir” diye konuştu.

MART’IN ORTASI GELDİ, KAR YOK

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 52 yıllık ortalama ocak ayı kar yağışı gün sayısının 10 gün civarında olduğunu belirten Kaya, bu sene ocak ayında fazla kar yağmadığını söyledi. Bölgede bu sene ocak ayına göre şubatta biraz fazla kar yağdığını dile getiren Kaya, “Ağrı’da kar var ama Iğdır’da ve Erzurum’a doğru gittikçe birçok tarafta karın hemen kalktığını görüyoruz. Bu sene mart ayının ortalarındayız henüz bir kar yağışı olmadığı gibi yağmur şeklindeki yağışların yer yer başladığını görebiliyoruz. Kuraklık tehlikesi, barajların su seviyesinin azalma tehlikesi, içme ve kullanma suyunun azalma tehlikesi, bölgemiz için de tüm Türkiye’de olduğu gibi önemli bir sorundur” değerlendirmesinde bulundu.

BİR YIL ARA İLE KARS VE ERZURUM’DA KIŞ MEVSİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu iller arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda aralık ve ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor.  Geçen yıl ile bu sene ocak ayında aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler ise bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne seriyor.

AA

Etiketler: kuraklık
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