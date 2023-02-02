Kuraklık salgın gibi ilerliyor - 50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle kuraklığa dikkat çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici kuraklıkla ilgili uyarıda bulundu.

Kuraklıkla mücadele için il il eylem planı

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Kuraklık verim kaybına neden olacak

8 yılın en kurak kışı

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Türkiye’nin 2012 ölçümlerine göre 181,49 milyar metreküplük su varlığının, 2022 sonunda 112 milyara gerilediğini belirten Kesici, son 10 yıldaki kaybın 70 milyar ton olduğunu söyledi. Kesici, “Bir nevi 2023’ün suyunu da tüketmiş durumdayız. Ülkemiz çok ciddi bir kuraklık yaşamaktadır. Türkiye 153 ülke arasında kuraklık riski açısından 27’nci sırada. Kuraklık Türkiye’de salgın şeklinde ilerliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

50 yılda dünyadaki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu

Sulak alanlarla ilgili farkındalığı artırmak için dünya genelinde her yıl 2 Şubat’ta Dünya Sulak Alanlar Günü kutlanıyor. Dünyanın en çok tehdit altındaki ekosistemi sulak alanlar, ormanlardan 3 kat daha hızlı yok oluyor. 1700’lerden bu yana dünyadaki sulak alanların yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğuna inanılıyor. Söz konusu alanların sadece yüzde 64’ü ise geçen 100 yıl içerisinde yok oldu. Sulak alanların her yıl yaklaşık yüzde 1 azalma gösterdiği düşünülüyor. 1970’ten bu yana 50 yıl içinde ise dünya genelindeki sulak alanların yüzde 35’i yok oldu. Tarım ve inşaat için drenaj ve dolgu, kirlilik, aşırı avlanma ve kaynakların aşırı kullanımı, istilacı türler ve iklim değişikliği sulak alanların kaybını hızlandırıyor. Ankara - aa

Kilis’te Kur’an kursu öğrencilerinden yağmur duası

Kuraklıkla toprak çatladı

Kuraklık uyarıları

Mersin’de de yağmur duası yapıldı

Kış böyle geçerse...

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı

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