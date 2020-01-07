Samanyolu’nun merkezi görüntülendi

NASA’nın Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) Teleskobu, Samanyolu Galaksisi’nin merkezini görüntüledi.
NASA’nın internet sitesindeki habere göre SOFIA, Dünya’ya 600 ışık yılı uzaklıktaki galaksi merkezini temmuzda Güney Yarım Küre’den kızılötesi kamerayla kayda aldı. Bir Boeing 737 uçağı üzerinde, atmosferde yüksek irtifada hareket ederek uzay gözlemleri yapan SOFIA’nın kaydettiği yüksek çözünürlüklü galaksi panoraması NASA’nın internet sitesinde yayımlandı. Görüntüde, Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara deliğin halkası, kırmızı renkteki gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu sıcak bölgelerin ardında beyaz bir benek şeklinde seçilebiliyor. Panoramada, Samanyolu’nda yıldızların en yoğun bulunduğu Arches (Yaylar) ve Güneş’ten bir milyon kat daha parlak yıldızları barındıran Quintuplet (Beşiz) yıldız kümeleri de görülebiliyor.
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