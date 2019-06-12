"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Uber, üç şehirde 'uçan taksi' uygulamasını başlatacak

12 Haziran 2019, Çarşamba 09:30
Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk 'uçan taksi’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etti.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles'in ‘uçan taksi’ (Uber Air) uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını açıkladı. 

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi. 

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, "Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor" ifadelerini kullandı. 

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor. 

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından 29 Aralık 2018'de yapılan açıklamada, "uçan taksi" uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ifade edilerek sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtilmişti. 

Etiketler: Uber, uçan taksi
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan yarın kabineyi toplayacak

    Trump göç anlaşmasını yanlışlıkla ifşa etti

    Binali Yıldırım: Soruları istemedim

    Tunceli'de yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

    Mültecilerin hakları korunmalı

    8 Ramazan’da 19 bin sivil öldürüldü

    Yiyecek arzusu giderilir mi?

    YKS’ye girecekler dikkat!

    Tunceli'deki çatışmada 4 asker yaralandı

    Emaneti ehline vermemek zulümdür

    Sudanlı muhalifler: Sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldık

    İzlanda'da ilk mağlubiyetimizi aldık

    Borç arttı, risk yükseldi

    Türkiye: Tavrımız net

    “AK Parti’de panik var”

    Trump: Kim'den yeni mektup aldım

    Avrupa Konseyi: İslamofobi konusunda durum endişe verici

    Ortak yayın Bahçeli’yi niye kızdırdı?

    Almanya Dışişleri Bakanı: Dünya barışı tehlikede

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS’ye girecekler dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    Genel

    Emaneti ehline vermemek zulümdür
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Genel

    Yiyecek arzusu giderilir mi?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Asırlık kadın-aile serencamımız
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir
    Genel

    Tunceli'deki çatışmada 4 asker yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.